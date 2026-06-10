Как неправильная посадка за рулем подрывает мужское здоровье? Ответ уролога

Уролог Рябов: Неправильная посадка в авто вызывает застой крови в малом тазу

Ошибки при настройке автомобильного кресла грозят застоем крови в малом тазу и варикозным расширением вен – риск особенно высок у тех, кто уже имеет предрасположенность к этим недугам. Кандидат медицинских наук, главный уролог сети клиник «Будь Здоров» Максим Рябов дал рекомендации, как этого избежать.

По словам врача, грамотная посадка начинается с регулировки сиденья: колени должны располагаться чуть ниже бедер, а спина – плотно прилегать к спинке.

«При необходимости используйте поясничную поддержку – помогут специальные накладки на сиденье, их можно купить в любом автомагазине», – пояснил Рябов.

Он отметил, что сегодня в магазинах представлен огромный выбор эргономичных кресел с гелевыми либо ортопедическими накладками. Такие аксессуары снижают давление на промежность – это критически важно для профилактики застойных явлений.

Стоит следить и за микроклиматом в салоне. Злоупотреблять подогревом сидений в теплую погоду категорически не рекомендуется: перегрев в области таза очень вреден для мужского здоровья, подчеркнул врач.

При долгих поездках уролог советует обязательно делать 10-15-минутные паузы. Выходите из машины, выполняйте несложную разминку: приседания, наклоны, вращения тазом, прыжки, растяжку ног и спины, а затем пройдитесь пешком еще 5-10 минут.

Между прочим, Рябов также напомнил о питьевом режиме: терпеть позывы к мочеиспусканию нельзя, посещать туалет нужно своевременно. Тем, кто склонен к варикозу, он рекомендовал носить компрессионное белье.

О том, как некачественные услуги сказываются на безопасности, «За рулем» ранее объяснял.