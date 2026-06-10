В Россию привезли практичный и надежный семейный универсал с льготным утильсбором

Новый Citroen C5X из Китая продается в России с ценами от 2,37 млн рублей

На российском рынке появился Citroen C5X, причем сборка у автомобиля китайская. Модель уже доступна к покупке, цены стартуют с отметки в 2 366 000 рублей. Такие данные обнародовал портал Quto.ru.

Габариты у новинки вполне солидные: длина достигает 4805 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1505 мм. Машина стоит на 18-дюймовых колесах.

Citroen C5X

Под капотом 1,6-литровый мотор серии EP6. Его мощность составляет 150 лошадиных сил. Этот двигатель хорошо известен по многим моделям концерна, и, кстати, именно такой объем позволяет ввозить иномарки по льготному утильсбору. Трудится мотор в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin, а привод – исключительно передний.

Расход топлива производитель заявляет вполне скромный – 5,8 литра АИ-92 на сотню километров. При этом максимальная скорость – 210 км/ч, что для такого мотора очень достойно.

Интерьер Citroen C5X

По части оснащения: в базе идет медиасистема с сенсорным экраном, круиз-контроль и задние парковочные датчики. В целом, набор вполне адекватный для машины на каждый день.

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