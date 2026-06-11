Мишура под капотом: эксперт назвал опции, за которые не стоит переплачивать

Липовицкий: Яркая подсветка утомляет, а панорамная крыша — минус при продаже

Многие водители привыкли считать, что чем дороже «начинка» автомобиля, тем лучше.

Однако автоэксперт Евгений Липовицкий уверен: некоторые популярные опции не только бесполезны, но и способны испортить впечатление от владения машиной. По мнению специалиста, к выбору дополнительных функций стоит подходить избирательно.

В первую очередь эксперт советует присмотреться к панорамной крыше. То, что выглядит роскошно в салоне дилера, на деле уменьшает пространство над головой, требует регулярного ухода и становится серьезным минусом при перепродаже автомобиля. Почти так же спорно выглядят и низкопрофильные шины: они придают машине спортивный вид, но жестоко наказывают водителя на ямах, повышая риск разбить диски и угробить подвеску.

Не менее раздражающими, по мнению эксперта, оказались и системы, призванные повышать комфорт. Светодиодная подсветка салона быстро начинает утомлять глаза в темноте, и в итоге водители ее просто отключают. Управление жестами кажется технологией будущего, но на практике кнопки работают быстрее и точнее. Стоит опасаться и глянцевых поверхностей из «рояльного лака»: они моментально покрываются царапинами и отпечатками пальцев, теряя лоск.

Особого внимания заслуживает экокожа. Со временем искусственный материал дает заломы и трескается. А если вы хотите выделиться эксклюзивным цветом кузова, будьте готовы к тому, что подбор краски при ремонте влетит в копеечку, а сам оттенок со временем просто надоест.

Наконец, функции «старт-стоп», автоматическая парковка и удержание в полосе могут помочь новичку, но опытных водителей они лишь нервируют своей медлительностью и ошибками при плохой разметке.

Таким образом, если ваша цель – сэкономить при покупке, без этого набора опций можно смело обойтись, ничего не потеряв в удовольствии от вождения.