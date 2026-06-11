Количество прокатных самокатов хотят урезать — сработает?

Кадаков: если бы идея МВД действовала сейчас, в Москве не осталось бы самокатов

Главное управление МВД по Москве обратилось в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) с просьбой рассмотреть возможность снижения квоты на число прокатных самокатов в столице.

Такое письмо в адрес ЦОДД направил главный госинспектор безопасности дорожного движения по Москве Александр Быков. Операторы кикшеринга уже отреагировали: как пишет РБК, они считают, что ограничение количества прокатных СИМ вызовет рост парка частных самокатов, количество которых отрегулировать нельзя. Но у авторов инициативы есть свои сильные доводы.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Ситуация с самокатами в Москве не улучшается. Даже ухудшается. Количество ДТП с января по май в 2,6 раза больше, чем в 2025-м: зарегистрировано 306 серьезных происшествий. Один человек погиб, 320 человек получили травмы. Главным злом в ГИБДД считают подростков на СИМах. Они стали виновниками 26% зарегистрированных ДТП. Среди них — 58 наездов на пешеходов, причем в 19 случаях отягощенные еще и попыткой сбежать с места аварии. И не ловят их, потому что молодежь пользуется чужими аккаунтами.

ГИБДД предлагает призвать к ответу операторов кикшеринга. И заключить с ними договор, ограничивающий квоты на количество прокатных электросамокатов. Идея такова: за каждое ДТП, виновником в котором становится несовершеннолетний водитель (пользователь), урезать квоту на тысячу самокатов.

В Москве сейчас 60 тысяч электросамокатов, 14 тысяч электровелосипедов и 4 тысячи электроскутеров. Если бы предложенное правило действовало сейчас, почти все самокаты пришлось бы вывести из проката — до тех пор, пока операторы не отчитаются в ЦОДД о новых способах решения проблемы подростков за рулем.

Красивая идея. Но вряд ли пройдет.

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