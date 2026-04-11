Президент поручил убрать с тротуаров электровелосипеды и СИМ — кто против?

Петр Шкуматов: Рынку СИМ выгодно не замечать разницу между велосипедами и мопедами

Президент поручил подумать, как убрать с тротуаров электровелосипеды и СИМ. Срок исполнения президентского поручения истекает 1 июля 2026 года.

Но в основе проблемы лежит не отсутствие запретов, а терминологическая путаница, которую намеренно эксплуатирует рынок.

Электровелосипеды, мопеды и мотоциклы

Велосипед – это велосипед. Мопед – это мопед. ПДД дают предельно четкие определения. А электровелосипед – транспортное средство, мотор которого имеет номинальную максимальную мощность в режиме длительной нагрузки не более 250 Вт, и этот мотор автоматически отключается при достижении скорости 25 км/ч. Всё, что выходит за эти рамки, – уже не велосипед. Если мощность выше 250 Вт, а конструктивная скорость до 50 км/ч – это мопед. Свыше 50 км/ч – мотоцикл.

Между тем российские интернет-магазины и маркетплейсы пестрят объявлениями о продаже «электровелосипедов» с моторами мощностью 500–3000 Вт и заявленной максимальной скоростью 45–70 км/ч.

Перевести эти цифры в юридические категории несложно: это настоящий электромопед, а в ряде случаев – полноценный мотоцикл. Но на сайте написано «велосипед», в документах написано «велосипед», и именно так это воспринимается покупателем, выезжающим затем на тротуар.

Подмена понятий

Как в известном фильме, где брюки превращались в элегантные шорты, из-за формулировок мощный мотоцикл превращается в безобидный электровелосипед.

Подвох кроется в так называемой «длительной нагрузке». Согласно документам, в режиме «длительной» нагрузки трехкиловаттный электромотор у любого электровелосипеда работает лишь на 249 Вт, что укладывается в ограничения ПДД. Но максимальная мощность – 3000 Вт, что позволяет такому «электровелосипеду» развивать ­скорость более 70 км/ч.

Без ответственности

Зачем же называть теплое мягким? Ответ прост и меркантилен. Мопед требует от водителя наличия водительского удостоверения категории М (или А1). Управление мопедом без прав – административное правонарушение. Кроме того, мопеды и мотоциклы обязаны двигаться по проезжей части, а не по тротуарам. Мотоциклы еще и регистрировать нужно.

«Электровелосипед» же прав не требует, по тротуару ехать разрешено (пусть и с ограничениями), и регистрации не нужно. Именно в отсутствии обязательной регистрации и кроется главная лазейка: нет номера, нет учета – нет штрафов и нет ответственности.

Действующее законодательство обязывает регистрировать колесные самоходные машины с мощностью двигателя свыше 4 кВт или конструктивной скоростью свыше 50 км/ч. Большинство «курьерских электровелосипедов» формально укладываются под эту планку и остаются в правовом тумане, где продавец получает прибыль, покупатель получает транспортное средство без обязательств, а пешеход получает в лоб 50‑килограммовую машину на скорости 70 км/ч прямо на тротуаре.

Что делать

В 2024 году число ДТП с участием СИМ выросло на 42,8% по сравнению с предыдущим годом, погибли 54 человека, среди них дети. За первое полугодие 2025 года – ещё 1513 аварий и 23 смерти. А риск гибели при столкновении на скорости 50 км/ч в пять раз выше, чем при 30 км/ч. Когда «велосипед» едет по тротуару со скоростью 60–70 км/ч, речь идет уже не об административном нарушении. Речь идет о потенциальном убийстве.

Что же должно измениться? Президентское поручение Минтрансу и МВД – шаг в правильном направлении. Но ограничение движения по тротуарам само по себе проблему не решит.

Электровелосипедом надо называть исключительно транспорт, у которого электромотор лишь помогает крутить педали (например, на крутом подъеме). Перестал крутить педали – всё, электромотор не работает.

Ну а пока мопед называют велосипедом, а курьер на трехкиловаттной машине едет по тротуару среди пешеходов на скорости 70 км/ч и формально не нарушает букву закона, никакие запреты работать не будут.

