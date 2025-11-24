#
Почему камеры отслеживают не всех нарушителей ПДД?

Эксперт «За рулем» разъяснил ответственность пользователей СИМ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Могут ли средства фотовидеофиксации отслеживать водителей СИМ, ездящих поперек дороги?

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Пока идентифицировать можно лишь пользователей арендных самокатов. На них есть номера, внедренные самими операторами кикшеринга – правда, часто сломанные или испорченные.

Привычные для водителей автоматические камеры в отношении СИМ пока не работают. Материалы для возбуждения административного дела поступают или с обычных городских камер, или их записывают обыватели на смартфоны. Но в любом случае нарушение кто-то должен увидеть и «толкнуть» его запись в соответствующие службы.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Важно, что наряду с ГАИ наказания могут применять и операторы кикшеринга, у которых своя сетка штрафов в рамках договора аренды – и они намного выше федеральных. Было бы желание.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Правила для пользователей СИМ и велокурьеров расширят и усложнят.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Милешкин Кирилл
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 36
24.11.2025 
