Почему камеры отслеживают не всех нарушителей ПДД?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Могут ли средства фотовидеофиксации отслеживать водителей СИМ, ездящих поперек дороги?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Пока идентифицировать можно лишь пользователей арендных самокатов. На них есть номера, внедренные самими операторами кикшеринга – правда, часто сломанные или испорченные.
Привычные для водителей автоматические камеры в отношении СИМ пока не работают. Материалы для возбуждения административного дела поступают или с обычных городских камер, или их записывают обыватели на смартфоны. Но в любом случае нарушение кто-то должен увидеть и «толкнуть» его запись в соответствующие службы.
Важно, что наряду с ГАИ наказания могут применять и операторы кикшеринга, у которых своя сетка штрафов в рамках договора аренды – и они намного выше федеральных. Было бы желание.
