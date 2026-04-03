«Спешиваться и катить»: в ГД хотят приравнять самокаты к пешеходам, урезав скорость
Российские парламентарии всерьез взялись за наведение порядка на тротуарах: любителей электросамокатов предложили заставить двигаться едва быстрее прогулочного шага.
Соответствующая инициатива прозвучала от главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Депутат уверен: текущие скоростные лимиты, которые кажутся привычными, на самом деле слишком опасны для густонаселенных зон. По его мнению, раз средний пешеход передвигается со скоростью около 5 км/ч, то разогнанная техника не должна его обгонять более чем на пару километров.
Вместо разрешенных сейчас 12–15 км/ч по тротуарам Нилов предлагает жесткий потолок – всего 7 км/ч. «Тогда порядок будет», – категорично заявил парламентарий.
Но одними цифрами дело не ограничится. Политик настаивает на появлении зон тотального запрета, где водителю придется спешиться и просто катить самокат рядом с собой.
Кроме того, Нилов считает необходимым внедрить автоматическую страховку гражданской ответственности для каждого самокатчика. Это нужно, чтобы случайный наезд на прохожего или столкновение с другим транспортом не превращалось в мучительный поиск виноватого, а ущерб покрывался полноценно.
Нилов отмечает, что запустив этот вид транспорта в свободное плавание, власти вовремя не создали четких правил, и теперь за это своей безопасностью на узких тротуарах расплачиваются обычные люди.
