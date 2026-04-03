«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
«Спешиваться и катить»: в ГД хотят приравнять самокаты к пешеходам, урезав скорость

Депутат Нилов предложил ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 7 км/ч

Российские парламентарии всерьез взялись за наведение порядка на тротуарах: любителей электросамокатов предложили заставить двигаться едва быстрее прогулочного шага.

Соответствующая инициатива прозвучала от главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Депутат уверен: текущие скоростные лимиты, которые кажутся привычными, на самом деле слишком опасны для густонаселенных зон. По его мнению, раз средний пешеход передвигается со скоростью около 5 км/ч, то разогнанная техника не должна его обгонять более чем на пару километров.

Вместо разрешенных сейчас 12–15 км/ч по тротуарам Нилов предлагает жесткий потолок – всего 7 км/ч. «Тогда порядок будет», – категорично заявил парламентарий.

Но одними цифрами дело не ограничится. Политик настаивает на появлении зон тотального запрета, где водителю придется спешиться и просто катить самокат рядом с собой.

Кроме того, Нилов считает необходимым внедрить автоматическую страховку гражданской ответственности для каждого самокатчика. Это нужно, чтобы случайный наезд на прохожего или столкновение с другим транспортом не превращалось в мучительный поиск виноватого, а ущерб покрывался полноценно.

Нилов отмечает, что запустив этот вид транспорта в свободное плавание, власти вовремя не создали четких правил, и теперь за это своей безопасностью на узких тротуарах расплачиваются обычные люди.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
03.04.2026 
