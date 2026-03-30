У самокатов появятся номера – когда их введут?

Максим Кадаков: ГОСТ на номера для самокатов придется дорабатывать

Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для электросамокатов. По опубликованному изображению, такие госномера будут включать три буквы, две цифры и двузначный код региона.

Предполагается, что номерных знаков на самокате должно быть два – передний и задний. Работа по оснащению самокатов номерными знаками – часть большой работы по сертификации средств индивидуальной мобильности, упорядочению их движения и введению в законное поле.

Главный редактор «За рулем» рассказал, почему появление ГОСТа на номера совсем не означает конец этой длинной истории.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Пока это только ГОСТ, стандарт на номера. И даже его придется (видимо) дорабатывать, поскольку при таком буквенно-цифровом сочетании он ограничивает число возможных комбинаций – а значит и ограничивает количество электросамокатов, которые могут получить номера в каждом регионе. Почему это нельзя было сразу предусмотреть – непонятно.

Для одного кода региона емкость такой комбинации – около 173 тысяч номеров. А код региона может быть только двухзначным, третья цифра не влезает. А ведь еще и на электровелосипеды нужно будет вешать номера.

Обязанность регистрировать самокаты и вешать на них номера появится после того, как будет запущена соответствующая государственная система постановки такого транспорта на учет. Когда именно она появится – сложно сказать.