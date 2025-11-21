#
В России не планируется вводить водительские права для самокатчиков

Минтранс РФ не видит необходимости в водительских правах для электросамокатов

Министерство транспорта России не видит необходимости в обязательном получении водительских удостоверений для управляемых средств индивидуальной мобильности (СИМ). Исполняющий обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко сообщил об этом.

Он подчеркнул, что министерство поддерживает введение дополнительного регулирования СИМ и рассчитывает, что новые правила дорожного движения для данного вида транспорта появятся весной 2026 года. На данный момент обсуждение обязательного получения прав для водителей СИМ не стоит на повестке дня.

Чередниченко также отметил, что министерство планирует повысить минимальный возраст, с которого разрешено передвигаться на СИМ по дорогам общего пользования, с 14 до 16 лет. Однако такие ограничения не будут действовать в парках.

В марте 2025 года Минтранс объявил о подготовке проекта изменений в правила дорожного движения, касающихся СИМ, таких как электросамокаты. Пользователи СИМ будут считаться водителями, что накладывает определенные обязанности и ответственность.

Правила движений для СИМ вступили в силу в России 1 марта 2023 года, включая ограничения скорости, требования к использованию определенной инфраструктуры и установление приоритета пешеходов над пользователями СИМ.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
21.11.2025 
Фото:freepik / freepik
