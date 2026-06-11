Параллельный импорт умер? Что привозят сейчас и стоит ли рисковать

Станислав Пушевский: Китай фактически стал ключевым хабом поставок иномарок в РФ

Параллельный импорт в России пережил пик паники, а теперь столкнулся с новой реальностью: утильсбор вырос, схемы через ЕАЭС закрываются, а европейские машины все чаще приходится «забирать» через Китай.

Как работает эта схема сегодня? И не станет ли покупка «параллельного» автомобиля финансовой ловушкой? Разбираемся, что везут на самом деле и стоит ли рисковать.

Мнение эксперта

Станислав Пушевский, руководитель автонаправления, Свой Банк (финтех-группа СВОЙ):

– Параллельный импорт – больше не временная мера, а сложившаяся модель рынка. По сути именно она помогла вернуть широкий ассортимент марок в Россию, после того как в 2022 году многие бренды нас покинули. Анализ поставок показывает, что география импорта охватывает не только Китай, но и Корею, Японию и даже Европу, а спектр машин – от массовых подержанных авто до премиальных новинок.

К примеру, совсем недавно наш банк профинансировал поставку Rolls-Royce Spectre именно по параллельному импорту.

По понятным причинам, существенную долю поставок по параимпорту составляют машины с мощностью до 160 л.с. 85-90% – это непосредственное китайские седаны и кроссоверы, а также «глобальные» бренды, выпускаемые в КНР (например, Skoda, Audi, Volkswagen), и подержанные японские авто. Этот сегмент остается наиболее стабильным с позиций экономики сделки и покупательского спроса.

Эксперт отметил еще одну заметную тенденцию – увеличение поставок через Китай европейских марок. Фактически Поднебесная стала ключевым хабом – сейчас свыше 60% авто завозятся напрямую из Китая, а более 80% всего импорта в той или иной степени все равно завязано на китайское производство (включая сборку «глобальных» моделей). При всем этом покупатель по-прежнему ориентируется на привычные бренды – например, Toyota, Audi, Mercedes, – просто меняются логистические схемы.

И этот рынок остается достаточно гибким, даже повышение утильсбора не обнулило спрос на поставки.

Конечно, машины с мощными двигателями заказывают реже, но они все равно из импорта не исчезают, отмечает Пушевский.

Кроме того, в ряде случаев рост сбора нивелируется более выгодными закупками за рубежом и курсовыми разницами. Кроме того, с 1 апреля 2026 вступила в силу новая методика расчета утильсбора, которая закрывает часть схем через государства ЕАЭС и повышает прозрачность импорта. В первую очередь изменения затрагивают авто мощнее 160 л.с., поэтому именно они могут ощутимо прибавить в цене.

Но ожидать кратного подорожания всех машин точно не стоит: значительная доля импорта приходится на менее мощные модели, которых новые правила коснулись в меньшей степени.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

