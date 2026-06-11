Дождь превратил гонку в Уфе в настоящую проверку мастерства пилотирования
Уфа вновь подтвердила репутацию одного из самых непростых этапов календаря Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. В субботу участники методично настраивали машины и вылавливали идеальный зацеп. Но в воскресенье пошёл дождь, и картинка полностью поменялась. Решающие заезды проводили на мокром асфальте, где на первый план вышли не лошадиные силы, а ювелирная точность каждого манёвра.
В борьбу вступили 32 гонщика. География участников впечатляет: Москва, Челябинск, Уфа, Оренбург, Нефтекамск, Озёрск и другие города. После квалификации стало ясно, что главным фаворитом снова будет Максим Ахтямов из Челябинска.
Скользкая трасса взвинтила ставки до предела. Любая оплошность каралась штрафами – порой скорость становилась вторичной по сравнению с чистотой прохождения поворотов. Тем не менее лидеры лиги URAL удержали свои позиции, показав характер.
Финал свел двух соперников на Toyota Corolla: Максима Ахтямова и Владислава Корнеева. Челябинец оказался более приспособленным к мокрой трассе и взял вторую победу подряд в этом сезоне. Никита Белиоглов из Челябинска на BMW E36 замкнул тройку лидеров .
Итоги этапа:
- 1 место – Максим Ахтямов (Toyota Corolla, Челябинск);
- 2 место – Владислав Корнеев (Toyota Corolla, Уфа);
- 3 место – Никита Белиоглов (BMW E36, Челябинск).
В общем зачёте лиги URAL ситуация не изменилась – Ахтямов остаётся на вершине. Вслед за ним в топ-3 расположились Никита Белиоглов и Семён Васильев.
Следующий этап региональной лиги URAL намечен на 26 июля – он пройдёт в Челябинске. А уже 21 июня внимание фанатов переключится на Санкт-Петербург: на территории «Газпром Арены» состоится второй этап серии PRO Yuka Drive Gymkhana.
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