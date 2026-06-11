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Дождь превратил гонку в Уфе в настоящую проверку мастерства пилотирования

В Уфе прошёл второй этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series

Уфа вновь подтвердила репутацию одного из самых непростых этапов календаря Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. В субботу участники методично настраивали машины и вылавливали идеальный зацеп. Но в воскресенье пошёл дождь, и картинка полностью поменялась. Решающие заезды проводили на мокром асфальте, где на первый план вышли не лошадиные силы, а ювелирная точность каждого манёвра.

Дождь превратил гонку в Уфе в настоящую проверку мастерства пилотирования

В борьбу вступили 32 гонщика. География участников впечатляет: Москва, Челябинск, Уфа, Оренбург, Нефтекамск, Озёрск и другие города. После квалификации стало ясно, что главным фаворитом снова будет Максим Ахтямов из Челябинска.

Скользкая трасса взвинтила ставки до предела. Любая оплошность каралась штрафами порой скорость становилась вторичной по сравнению с чистотой прохождения поворотов. Тем не менее лидеры лиги URAL удержали свои позиции, показав характер.

Дождь превратил гонку в Уфе в настоящую проверку мастерства пилотирования

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Финал свел двух соперников на Toyota Corolla: Максима Ахтямова и Владислава Корнеева. Челябинец оказался более приспособленным к мокрой трассе и взял вторую победу подряд в этом сезоне. Никита Белиоглов из Челябинска на BMW E36 замкнул тройку лидеров .

Итоги этапа:

  • 1 место – Максим Ахтямов (Toyota Corolla, Челябинск);
  • 2 место – Владислав Корнеев (Toyota Corolla, Уфа);
  • 3 место – Никита Белиоглов (BMW E36, Челябинск).

Дождь превратил гонку в Уфе в настоящую проверку мастерства пилотирования

В общем зачёте лиги URAL ситуация не изменилась Ахтямов остаётся на вершине. Вслед за ним в топ-3 расположились Никита Белиоглов и Семён Васильев.

Следующий этап региональной лиги URAL намечен на 26 июля он пройдёт в Челябинске. А уже 21 июня внимание фанатов переключится на Санкт-Петербург: на территории «Газпром Арены» состоится второй этап серии PRO Yuka Drive Gymkhana.

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