Жара выше 30°C: от чего страдает автомобиль

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, чем опасна жара для автомобиля

Середина первой летней декады, жара уже берет свое, и для водителей это повод включить кондиционер на полную мощность, выпить лишний литр воды и спрятаться в тень. А вот для автомобиля зной – это серьезное испытание.

Конечно, инженеры закладывают запас прочности: производители официально допускают эксплуатацию большинства машин до +45°C. Однако на практике, когда воздух прогревается до 30-35 градусов, поведение многих систем начинает меняться, и не в лучшую сторону.

О чем молчат глянцевые буклеты дилеров? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин объяснил, какие узлы сдаются первыми при столкновении с тепловым ударом.

Перегрев двигателя

У нового авто система охлаждения работает нормально, но буксировка или пробуксовки в песке быстро ее добьют.

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Например, быстро ехать по трассе не так опасно, как тащить тяжелый прицеп или буксировать другой автомобиль, пусть и с гораздо меньшей скоростью. В первом случае обдув радиатора системы охлаждения, да и самого двигателя, включая масляный поддон, гораздо лучше, чем во втором. И, пожалуй, худший вариант, – это застрять где-нибудь в песке и долго беспомощно буксовать.

Когда со временем эффективность системы охлаждения уменьшается (из-за отложений внутри и загрязнения радиатора снаружи), то вероятность перегрева возникает и при более низких температурах окружающего воздуха.

Совет: промывайте радиатор, меняйте охлаждающую жидкость и держите уровень масла ближе к максимуму – оно помогает охлаждать мотор.

Паровые пробки

У старых бензиновых авто бензонасос захватывал пар. Современные устойчивее, но рывки возможны. Если при откручивании пробки бензобака слышно шипение – неисправна вентиляция. И помните: рядом с парами бензина курить нельзя.

Детонация

Нагретый двигатель детонирует от низкооктанового топлива. Звонкие стуки разрушают мотор за секунды. Не давайте больших нагрузок и долейте высокооктановое топливо.

Перегрев коробки

В жару сильно греются АКП и вариатор, особенно без отдельного радиатора. Ресурс масла падает, страдают фрикционы и уплотнения.

Тормоза

В жару при частых торможениях возможно закипание старой тормозной жидкости, перегрев колодок и деформация дисков от резкого охлаждения водой – избегайте луж и поливалок.

Кондиционер

При неправильной заправке избыток хладагента в жару поднимает давление до аварийного – автоматика отключит кондиционер.

Стекло

Если включить кондиционер на полную, когда стекло раскалено солнцем, на нем может появиться трещина.

Аккумулятор

В жару при завышенном напряжении регулятора генератора может выкипеть электролит, что вредит как АКБ, так и деталям, находящимся рядом с ней, из-за брызг кислоты.