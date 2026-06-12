Состояние российского автомобильного рынка и сервиса обсудят на крупном форуме

Форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» пройдет 17 июня в Москве

В Москве 17 июня состоится форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», который организует агентство «АВТОСТАТ». Стратегическим информационным партнёром выступит издание «За рулём». С некоторыми докладчиками организаторы уже познакомили аудиторию, но список активно расширяется – встречайте новых участников.

Первый поток мероприятия пополнился сразу двумя яркими фигурами. Артём Ким, который отвечает за направление автомобилей с пробегом в Т-Банке, и Эмилия Хмара, директор компании «Бачата Авто», подтвердили своё присутствие. Что касается тем, то у Кима она с интригующим названием «Продукт Т-банка особый», а Хмара намерена устроить разбор реальных чатов и телефонных разговоров под заголовком «Цена первого контакта».

Вопрос поиска свежей бизнес-модели в коммерческом транспорте тоже не останется без внимания. К ранее анонсированным Виталию Киселеву (РОАД) и Александру Цыпину (консалтинг «Стратегия дела») присоединяются ещё два эксперта. Гендиректор «Интра Логистик» Максим Козин обещает поделиться практическим опытом – как продаются и эксплуатируются китайские грузовики на «вторичке». А Сергей Перелыгин, представляющий Центр автоматизации дилерских сетей, сфокусируется на цифровой трансформации дилерских сетей.

Программа растёт не только за счёт докладчиков – в неё добавляются и новые острые темы. Организаторы анонсировали отдельную дискуссионную панель. На ней совместно с Союзом автосервисов и представителями «ЕвроАвто» попробуют оценить, насколько реально использовать восстановленные запчасти в автосервисах, обсудят возмещение кузовного ремонта по ОСАГО и затронут ряд смежных вопросов.

Программа форума «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» продолжает формироваться, список спикеров и тем расширяется и конкретизируется.