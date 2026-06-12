«За рулем» поздравляет с Днем России!
Этот праздник родился больше 30 лет назад – в 1990-м, вместе с принятием Декларации о суверенитете. И за эти годы он стал по-настоящему значимым для каждого, кто живет в нашей великой стране, работает, верит, растит детей.
Наша страна огромная и разная. Здесь уживаются десятки народов и традиций, вера и образ жизни – и все это на одной земле. Земле, у которой общие память, настоящее и надежды на будущее.
А еще нас объединяет то, что всегда под рукой – автомобиль. Для миллионов это не просто железо и средство передвижения, а верный друг, часть нашего общего быта и культуры, понятная без слов.
«За рулем» старается, чтобы эта часть жизни становилась только лучше и насыщеннее: с интересными автомобильными тестами, новостями, премиями, фестивалями и просто добрыми историями.
Мы вместе, дорогие наши читатели.
С праздником – С Днем России!
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