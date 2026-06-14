Достойная замена Camry: представлен новый крупный и экономичный седан

Представлен седан BYD Seal 08 с гибридной и электрической версиями

Китайский автопроизводитель BYD готовит к выходу крупный седан Seal 08, который должен составить серьезную конкуренцию таким мастодонтам бизнес-класса, как Toyota Camry и Honda Accord. Габариты внушительные: длина 5150 мм, ширина почти два метра – 1999 мм, высота 1505 мм, а колесная база растянулась на 3030 мм. В продаже новинка появится уже в начале июля.

Под капотом – два варианта. Чисто электрическая версия построена на платформе 800 В и оснащается аккумулятором Blade второго поколения. Полноприводная модификация выдает 510 кВт, разгоняется до «сотни» за 3,3 секунды и может проехать без подзарядки до 900 километров. Впечатляет, правда?

Но есть и подключаемый гибрид. Здесь работает бензиновый двигатель 1,5 л в связке с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт. На чистом электричестве машина проходит 400 км, а полный запас хода превышает 1000 км. Для тех, кто часто ездит на дальняк, – самое то.

Кстати, в арсенале Seal 08 нашлось место и для настоящих технологических фишек. Речь идет о системе подруливания задних колес, которая заметно улучшает маневренность на парковке и стабильность на высокой скорости. Плюс – современные ассистенты водителя, без которых нынче никуда.

Ранее «За рулем» уже уже писал о других неожиданных китайских конкурентах Toyota Camry.