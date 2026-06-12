Chery готовит абсолютно новый кроссовер, неизвестный в России: подробности

Появились данные о новом электрическом кроссовере Luxeed RX от Chery и Huawei

Китайский автопроизводитель Chery совместно с телекоммуникационным гигантом Huawei выпустили официальные тизерные изображения нового электрического кроссовера Luxeed RX. Этот автомобиль вполне может составить конкуренцию популярным брендам, ведь проект курируется обеими компаниями.

Облик новинки уже можно оценить на опубликованных изображениях. Машина получила узнаваемую стилистику: узкая светодиодная оптика, массивная решетка радиатора и характерный силуэт кузова. В целом дизайн обещает быть динамичным и современным.

Luxeed RX

Интересно, что Luxeed RX – это не просто очередная модель Chery. Под капотом у нее, вероятно, будут моторы по технологии самой Huawei. По слухам, автомобиль может получить силовую установку с запасом хода около 700 километров по циклу CLTC, что очень неплохо для данного сегмента.

Правда, пока производители делятся только визуальными деталями. Официальная премьера ожидается чуть позже, но уже ясно: бренд стремится закрепиться в сегменте премиальных электромобилей. Что любопытно, на тизерах заметны элементы в стиле флагманских моделей, что намекает на высокую планку оснащения.

Luxeed RX

В общем-то, первая реакция профильных СМИ уже последовала. Многие эксперты сходятся во мнении, что проект вполне способен стать одним из хитов продаж на внутреннем китайском рынке. Главное, чтобы финальная цена оказалась адекватной.

Презентацию точных технических характеристик и старт продаж стоит ожидать в ближайшие недели.

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