В России появится совершенно новый кроссовер известной марки: подробности

GAC официально подтвердила выход кроссовера Hyptec HT в России в июле 2026 года

Стали известны точные сроки появления на российском рынке нового электрического кроссовера от GAC – модель Hyptec HT приедет к нам уже в июле 2026-го. Информацию об этом распространила пресс-служба китайского бренда.

Живое знакомство с новинкой состоится в Санкт-Петербурге. GAC проведет фестиваль «Дом Семьи GAC» с 19 по 21 июля – там-то все желающие и смогут рассмотреть электрокроссовер в деталях. Правда, цены и детальные характеристики для нашего рынка пока держат в секрете.

Что известно из китайской версии? Там машина оснащается одним электромотором мощностью 340 сил. С места до сотни такой кроссовер разгоняется за 5,8 секунды. Выбор аккумуляторов состоит из двух вариантов: на 83,3 кВт·ч (позволяет проехать до 672 км) и на 99,5 кВт·ч (тут запас хода уже до 825 км).

Ну а теперь о габаритах – машина получилась немаленькая. Длина GAC Hyptec HT – 4935 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1700 мм, а колесная база – 2935 мм.

Багажник тоже радует объемами: от 670 до 1802 литров. А вот дорожный просвет зависит от загрузки и колеблется от 168 до 200 мм.

Базовая комплектация для внутреннего китайского рынка, кстати, выглядит очень сочно. Внутри установлен 14,6-дюймовый центральный тачскрин, цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, светодиодная оптика и панорамная стеклянная крыша с электроприводом.

Кресла обшиты кожей, и они не просто с электронастройками. Тут тебе и подогрев, и вентиляция, и даже массаж. А также двухзонный климат-контроль – в общем, комфорт на высоте.

О сроках появления этой модели «За рулем» ранее подробно сообщал.