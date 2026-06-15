Российские дилеры назвали дату появления в шоурумах нового крупного внедорожника

Продажи флагманского гибридного кроссовера GAC S9 стартуют в РФ в июне 2026 года

До конца июня дилеры в Москве и регионах планируют получить «живые» автомобили GAC S9. Об этом сообщили представители сразу нескольких крупных сетей, включая «Автодом», «Рольф», Major и «Авилон». Точную дату, правда, пока не называют – держатся в рамках обещания «до конца месяца».

В пресс-службе GAC подтвердили: официальные продажи флагманской модели действительно стартуют в июне. Пока же дилеры принимают предварительные заказы по той цене, что указана на сайте бренда, – 6 499 000 рублей за единственную комплектацию SX Premium с учетом скидок.

На вид S9 – это крупный кроссовер, стилистически напоминающий модель S7, которая уже продается в России официально. Но под капотом у них схожая начинка: гибридная установка с 1,5-литровым ДВС и отдачей 340 л.с. Привод – только полный, а суммарный запас хода переваливает за 1 100 км. По сути, это тот же S7, но с более солидным статусом.

Оснащение у флагмана богатое. Из интересного – адаптивная подвеска, трехзонный климат-контроль и целых три дисплея в мультимедийке. Кстати, система «заточена» и под российские сервисы: тут вам и «Яндекс», и VK, плюс полная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. А еще для передних и задних пассажиров предусмотрен массаж – роскошь, которая раньше редко встречалась даже в премиум-сегменте.

Ранее производитель не раскрывал стоимость, но к началу лета объявил старт предзаказов. Теперь, когда цена фиксирована, остается только дождаться самих машин. В «Автопрестиже», к слову, уже пообещали: «Ждем до конца июня, должны появиться живые авто».

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