Раскрыта цена новой версии семиместного Москвича

«Москвич» объявил цену семиместного кроссовера Москвич 8 2026 года

Официально объявлена цена новой версии семиместного кроссовера « Москвич 8» 2026 модельного года. Речь идет об исполнении «Техно Телематика», которое стало самым дорогим в гамме модели.

Стоимость новинки – 3 535 000 рублей. При этом оснащение у нее почти такое же, как у версии «Техно» за 3 350 000. По сути, из главных отличий – отсутствие бесключевого запуска двигателя, но зато в наличии специальная подключаемая система «Мой Москвич»/«М-Контроль», причем доступ к ней на три года уже включен в цену машины.

А что умеет эта телематика? Владелец может удаленно следить за состоянием автомобиля, включать и выключать некоторые функции, отслеживать, где находится машина, давать доступ к управлению другим людям, а также получать оповещения о тревожных событиях – например, о срабатывании сигнализации или падении заряда аккумулятора.

Москвич 8

В сравнении с топовой комплектацией «Премиум» (3 515 000 рублей), у «Техно Телематики» нет панорамной крыши с люком, поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, из набора электронных помощников исчезла часть продвинутых ассистентов: удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о столкновениях спереди и сзади на перекрестке, а также система управления дальним светом.

Москвич 8

Прайс-лист на «Москвич 8» выглядит так:

«Бизнес» – 3 125 000 руб.

«Техно» – 3 350 000 руб.

«Премиум» – 3 515 000 руб.

«Техно Телематика» – 3 535 000 руб.

Напоминаем, что Москвич 8 появился на российском рынке в июле прошлого года. Этот семиместный кроссовер по размерам сопоставим с Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Chery Tiggo 8 Pro Max: длина – 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1758 мм, колесная база – 2830 мм.

Под капотом у всех версий – один и тот же двигатель: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 174 лошадиные силы, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний, альтернативы нет.

Ранее «За рулем» рассказывал, что автозавод «Москвич» подтвердил планы по выпуску гибридных автомобилей под собственной маркой.