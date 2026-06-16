В России официально представили новый полноприводный отечественный внедорожник

10 июня 2026 года ESTEO провел официальную презентацию дебютного внедорожника MX

Премьера внедорожника ESTEO MX состоялась 10 июня в Москве. Компания одновременно раскрыла свою философию «искусство жить» – не просто про автомобиль, а про среду вокруг него.

Гостям показали мультимедийное гастрономическое шоу. Меню, танцевальная постановка и силуэт машины на сцене – всё обыгрывало эстетику бренда. Главным событием вечера стал сам MX: первая модель ESTEO, которую публика увидела вживую.

Операционный директор Алексей Ледков и директор по маркетингу Анастасия Павленко открыли торжественную часть. Они рассказали о долгосрочной стратегии и заодно анонсировали гибридный кроссовер EXLANTIX ET8 – его премьера впереди.

Ледков подчеркнул: ESTEO MX – это премиум-продукт, где классическая надежность сочетается с цифровыми системами. Производство полного цикла уже запущено в Шушарах, что, по его словам, гарантирует контроль на каждом этапе.

Павленко добавила, что современный клиент оценивает бренд комплексно. Поэтому ESTEO выходит за рамки автопрома и делает ставку на экосистемные партнерства. Философия «искусство жить» подразумевает, что машина становится частью личного и цифрового пространства человека.

«В основе бренда ESTEO лежит философия «Искусство жить», где автомобиль становится естественным продолжением персонального, цифрового и эстетического пространства человека. Современный премиальный клиент оценивает бренд в комплексе, поэтому мы выходим за рамки классического автопрома и делаем ставку на масштабные экосистемные партнерства, интегрирующие ценности марки в повседневную жизнь клиентов. Впереди нас ждет масштабное развитие, серия технологичных премьер и формирование вокруг ESTEO уникальной премиальной экосистемы, которая призвана полностью изменить представление об интеллектуальной мобильности в России», – отметила Анастасия Павленко, директор по маркетингу автомобильного бренда ESTEO.

Производство стартовало 21 мая на заводе «АГР». Под капотом – двухлитровый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. В паре с ним – восьмиступенчатый автомат и полный привод AWD. Внедорожник разгоняется до 210 км/ч, а расход в смешанном цикле – 9,2 литра на сотню. Для разных условий предусмотрено семь режимов движения, четыре из них созданы для бездорожья. Дорожный просвет – 200 мм, а в ходовой части использованы облегченные алюминиевые рычаги и гидронаполненные сайлентблоки.