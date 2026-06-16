Как объехать аварию и не получить штраф: лазейка в ПДД

Андрей Киселев: за объезд препятствия через сплошную – не лишение прав, а штраф до 2250 рублей

По данным Pravda.Ru, даже мелкое столкновение на узком участке способно парализовать движение на часы. Водители, запертые в образовавшемся заторе, часто решаются на рискованные маневры: кто-то выезжает на встречку, кто-то – на обочину. И хотя такие действия кажутся единственным выходом, закон трактует их иначе и может серьезно ударить по кошельку.

Многие путают два понятия – обгон и объезд. Для закона разница колоссальная. Если впереди стоит машина с включенной «аварийкой» или разбитый автомобиль – это препятствие. За его объезд через одну или две сплошные линии грозит только штраф от 1500 до 2250 рублей. Лишения прав, как за обгон движущегося транспорта, в этом случае не будет, но процедура все равно малоприятная.

«Многие полагают, что если дорога перегорожена, то правила перестают действовать. Это опасное заблуждение. Камера или инспектор фиксируют сам факт пересечения разметки, и доказывать крайнюю необходимость придется уже в суде, где шансы на успех не всегда высоки», – отметил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Объезд через обочину и тротуар

С обочиной ситуация еще более запутанная. Казалось бы, нет риска лобового столкновения, но штраф за движение по краю дороги составит те же 2250 рублей. Закон не видит разницы между попыткой объехать пробку и вынужденным маневром из-за затора.

Впрочем, есть один нюанс, который может легализовать ситуацию. Если ширина дороги позволяет, достаточно съехать с асфальта на обочину, полностью остановиться на несколько секунд и лишь потом продолжить движение. В этом случае инспектор трактует это не как движение по обочине, а как завершение вынужденной остановки. Этот прием снимает большинство претензий, но требует четкого понимания правил и аккуратности.

«Когда деваться некуда и приходится выезжать на встречку, важно зафиксировать препятствие на видеорегистратор. Это позволит позже сослаться на статью о малозначительности правонарушения. Если вы никому не создали помех, есть шанс отделаться устным замечанием», – объяснил юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Отдельно стоит сказать про тротуары. Это самый затратный вариант: штраф за езду по пешеходной зоне составляет 2000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – все 3000.

Когда лучше не рисковать

Если на остановке стоит автобус и высаживает пассажиров, он не считается препятствием. Его объезд через сплошную приравнивается к полноценному выезду на встречную полосу. А это уже риск лишения прав, а не просто штрафа.

Если на месте происшествия уже работает патруль, лучше дождаться команды регулировщика. Его жесты отменяют требования разметки и знаков. Помните: жесты других участников движения, даже если они машут руками, разрешая проезд, юридической силы не имеют. Разрешить проезд вопреки разметке может только сотрудник полиции или дорожных служб.