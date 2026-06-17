Говорим по-русски: что скрывает бортовой компьютер Volga?

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков остался доволен русификацией в Volga С50

Ни для кого не секрет, что седан бизнес-класса Volga C50, вторая модель возрожденной российской автомобильной марки Volga, имеет много общего с китайской моделью Geely Preface.

А как тогда обстоят дела с русификацией нашей модели? Этот вопрос не давал покоя многим автомобилистам с момента ее появления. Ответить на него решил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

К счастью, для проведения эксперимента ему не пришлось далеко ходить или ждать тестовый экземпляр – под рукой как раз оказался седан Volga С50, на котором и было решено проверить все тонкости локализации интерфейса.

Первое, что бросается в глаза при погружении в атмосферу салона, – это полностью переработанная панель приборов. Разработчики явно подошли к вопросу с душой: старая, архаичная графика ушла в прошлое, уступив место современной, приятной глазу визуализации.

Если начать последовательно перебирать данные бортового компьютера, переключаясь между экранами маршрута, расхода топлива и состояния систем, можно с уверенностью отметить, что вся информация представлена исключительно на русском языке. Никаких «слепых зон» или не переведенных технических терминов, которые так часто встречаются у конкурентов, здесь попросту нет.

Конечно, на этом русификация не заканчивается. Мультимедийная система, которая сегодня является нервным центром любого автомобиля, также полностью адаптирована для российского пользователя. Причем речь идет не только о главном меню или навигационных подсказках, но и о глубоких вложенных подменю.

Стоит лишь нырнуть в настройки автомобиля – начиная от базовых параметров, таких как регулировка усилия на рулевом управлении для комфортной парковки или трассовой езды, и заканчивая настройками головного света и систем безопасности, – и везде вас будет встречать грамотный, понятный русский язык.

Отдельного упоминания заслуживает шрифтовая гарнитура: разработчики подобрали не просто читаемый, но и стильный шрифт с правильными начертаниями, который органично вписывается в общий дизайн цифровых панелей. Он одинаково хорошо выглядит как при ярком дневном свете, так и в сумерках, не рябит и не вызывает напряжения.