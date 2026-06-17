Появились технические подробности о новом российском кроссовере с полным приводом

Предзаказы на кроссовер Esteo MX в двух версиях стартовали в июне 2026 года

В июне Esteo MX начали собирать на питерском заводе холдинга АГР – и производитель уже открыл предзаказы на эту новинку. Любопытно, что клиентам предложат лишь два варианта оснащения: «Премиум» и «Флагман». По большому счету, различия между ними сводятся к аудиосистеме, набору удобств и диаметру колесных дисков, заявили в пресс-службе.

Esteo MX

Под капотом стоит двухлитровая турбированная «четверка», которая выдает 197 лошадиных сил. С 8-ступенчатым автоматом и полным приводом кроссовер способен разогнаться до 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 9,2 литра на сотню, что вполне приемлемо для такого мотора. Электроника предлагает сразу семь ездовых режимов, а в подвеске используются облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

В чем еще приятные сюрпризы? Кузов полностью оцинкован снаружи, бачок омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида умеет самостоятельно очищаться. Салон тоже не разочаровывает: передние сиденья оснащены электроприводом и многозонным массажем. В зависимости от комплектации ставят аудиосистему Boya Melody с сабвуфером – динамиков может быть 14 или 21 штука.

Esteo MX

Отдельного внимания заслуживает мультимедийный экран для переднего пассажира. У него собственный Bluetooth-канал, так что можно слушать свою музыку в наушниках, совершенно не отвлекая водителя. Климат-контроль, кстати, регулируется физическими кнопками – без лишней возни с сенсором. Двойные боковые стекла спереди заметно улучшили шумоизоляцию, а кузов красят в три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом». Интерьер – на выбор коричневый или черный.

Интерьер Esteo MX

Светотехника состоит из 472 независимых светодиодов, а общая длина световых линий достигает 3,5 метра. Высокопрочная сталь в конструкции кузова занимает целых 85%. Помощников у водителя хватает: есть адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и система помощи при перестроении. Все это работает на сонарах, радарах и камерах. Плюс имеется штатная телематика.

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