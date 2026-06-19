Nissan выпустил кроссовер с полным приводом дешевле 1,5 млн рублей

В Японии стартовали продажи нового Nissan Kicks 2027 с ценами от 1,36 млн рублей

В Японии официально представили Nissan Kicks 2027 модельного года, который теперь доступен с гибридной силовой установкой. Продажи новинки стартуют уже сегодня, 18 июня, а минимальная цена составляет 2 999 700 иен – по текущему курсу это примерно 1,36 миллиона рублей. Покупателям предложат целых восемь различных комплектаций.

Nissan Kicks 2027

Снаружи гибрид сложно отличить от обычной бензиновой версии. У кроссовера массивная решетка радиатора с горизонтальными ламелями, необычная оптика, состоящая из нескольких светодиодных полосок, расположенных друг над другом, и пластиковые накладки по кузову. Задние фонари, кстати, встроены прямо в элемент, напоминающий спойлер.

Nissan Kicks 2027

Внутри – уже знакомая картина: два 12,3-дюймовых дисплея, аккуратный блок климат-контроля и мультифункциональный руль с обычными физическими кнопками. Но есть принципиальное отличие: вместо привычного рычага коробки передач в гибриде установлен компактный отсек для мелочей. Часть передней панели и дверные ручки отделаны тканью, а кресла обиты искусственной кожей.

Интерьер Nissan Kicks 2027

Под капотом – 1,4-литровый двигатель, который работает исключительно как генератор. В паре с ним идет электрическая система полного привода, причем инженеры добавили новый режим для езды по снегу. Производитель заявляет внушительный запас хода – до 1200 километров.

Помимо стандартной версии, в Японии дебютировал Kicks Rock Creek. Главная фишка такого исполнения – двухцветный кузов в черно-коричневых тонах, более массивный пластиковый обвес и темный салон. По технической части Rock Creek полностью повторяет обычную версию.

Ранее «За рулем» объяснил, как кроссоверу удалось установить новый рекорд без единой остановки.