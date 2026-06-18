Tenet Plus L6: российский «хищник» выходит на охоту

Представлен первый кроссовер бренда Tenet Plus — среднеразмерный L6

Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus, созданный альянсом холдинга «АГР» и компании Defetoo, рассекретил свою дебютную модель – среднеразмерный кроссовер L6.

Этот автомобиль призван стать олицетворением слогана марки «Быть элегантным», сочетая динамичную внешность с передовыми технологиями.

Дизайнеры вдохновлялись грацией диких зверей: плавные скульптурные линии кузова и хищный прищур узких светодиодных фар придают кроссоверу стремительный и целеустремленный вид. Главная деталь передка – массивная решетка радиатора с особым «бриллиантовым» узором. Ее объемный рисунок, переливающийся на свету, придает модели статусную солидность.

Tenet Plus L6

Задняя часть не менее выразительна: горизонтальная полоса фонарей визуально расширяет кузов, а ее глубокий красный цвет выделяет паркетник даже в плотном потоке. Завершают образ 19-дюймовые легкосплавные диски с двухцветной отделкой – смелое решение для этого класса, подчеркивающее устойчивость и уверенный характер внедорожника.

Tenet Plus L6

Практичную ноту вносит контрастный обвес по периметру кузова, защищающий автомобиль от мелких повреждений.

Продажи элегантного кроссовера Tenet Plus L6 стартуют уже в третьем квартале 2026 года. Производство модели наладят на мощностях холдинга «АГР», а полный список технических характеристик производитель пообещал раскрыть чуть позже.

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