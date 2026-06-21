Кроссовер Exlantix ET попал в «Книгу рекордов России»

Пара гибридных Exlantix ET проехала более 730 км по РФ без дозаправки и зарядки

Гибридные кроссоверы Exlantix ET установили рекорд России и стран БРИКС: самый длинный массовый заезд на гибридах без единой дозаправки.

Проект совместно реализовали Т-Банк и российский прокси-бренд Esteo, под которым теперь будут выпускаться машины Exlantix. Десять гибридных кроссоверов стартовали от офиса T-Space в Москве, выехали на М-11, а финишировали – у ИТ-Хаба на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В составе экипажей ехали журналисты и блогеры, увлекающиеся технологиями, автопромом, финтехом и цифровыми сервисами.

В дороге они ни разу не останавливались на заправку бензином и ни разу не заряжали батареи. Дистанция составила более 730 км.

Один из десяти Exlantix ET на маршруте

«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – отметил Алексей Ледков, операционный директор автомобильного бренда Esteo.

«Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто.

Установленный рекорд уже вписали в «Книгу рекордов России», а также его зафиксировал международный регистратор BRICS Record. Как считаете, серьезное достижение? Или «на своей девяточке» можно проехать и больше?

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