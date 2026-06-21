Кроссовер Exlantix ET попал в «Книгу рекордов России»
Гибридные кроссоверы Exlantix ET установили рекорд России и стран БРИКС: самый длинный массовый заезд на гибридах без единой дозаправки.
Проект совместно реализовали Т-Банк и российский прокси-бренд Esteo, под которым теперь будут выпускаться машины Exlantix. Десять гибридных кроссоверов стартовали от офиса T-Space в Москве, выехали на М-11, а финишировали – у ИТ-Хаба на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге. В составе экипажей ехали журналисты и блогеры, увлекающиеся технологиями, автопромом, финтехом и цифровыми сервисами.
В дороге они ни разу не останавливались на заправку бензином и ни разу не заряжали батареи. Дистанция составила более 730 км.
«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – отметил Алексей Ледков, операционный директор автомобильного бренда Esteo.
«Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто.
Установленный рекорд уже вписали в «Книгу рекордов России», а также его зафиксировал международный регистратор BRICS Record. Как считаете, серьезное достижение? Или «на своей девяточке» можно проехать и больше?
Ранее «За рулем» раскрыл технические подробности по бензиновому кроссоверу Esteo MX.
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