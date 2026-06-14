Хорошо известный в РФ кроссовер локализуют в Санкт-Петербурге

Алексей Ледков: Кроссовер Exlantix ET уже начали выпускать в России

К бензиновому Esteo MX в линейке новообразованного прокси-бренда скоро добавятся электрифицированные, гибридные SUV, заявил операционный директор марки Esteo Алексей Ледков.

«Я могу приоткрыть завесу тайны и сказать, что модель ET уже начинают выпускать на нашем заводе, и в ближайшее время вы сможете увидеть автомобиль Esteo Exlantix ET российской сборки. Также в ближайшее время мы представим кроссовер сегмента SUV-F. Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – отметил Ледков.

Таким образом, российскую «прописку» обретет не только уже известный в РФ Exlantix ET (а в перспективе – и Exlantix ES), но и новый для рынка Exlantix EX8 – кроссовер F-класса с 1.5 турбо в качестве ДВС-генератора и парой тяговых электродвигателей спереди и сзади. Производство этих моделей «АГР» и китайская Defetoo налаживают на бывшем заводе General Motors в Шушарах – там же, где уже делают Jeland J6.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о характеристиках Esteo MX.