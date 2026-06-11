Раскрыты характеристики нового кроссовера российской марки

Прием предзаказов на новый 197-сильный кроссовер Esteo MX начнется в июне

В июне этого года производитель начинает принимать предзаказы на новинку – кроссовер Esteo MX.

Машину, судя по заявлению пресс-службы, уже собирают на питерском заводе холдинга АГР. Покупателям предложат два исполнения: «Премиум» и «Флагман». Разница между ними – в аудиосистеме, наборе опций комфорта и, конечно, в диаметре колесных дисков.

Под капотом у «Эстео МХ» установлена двухлитровая турбированная «четверка», выдающая 197 лошадиных сил. Эта связка позволяет машине разгоняться до 210 километров в час. Агрегат работает вместе с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В смешанном цикле расход топлива, по данным производителя, составляет 9,2 литра на сотню. Электроника предлагает аж семь ездовых режимов. В подвеске – облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

Esteo MX

Кузов снаружи полностью оцинкован. Приятные мелочи вроде увеличенного до 7 литров бачка омывателя и камеры заднего вида с автозачисткой тоже радуют. Что касается салона, то передние сиденья здесь с электроприводом и многозонным массажем. В зависимости от комплектации ставят аудиосистему Boya Melody с сабвуфером и 14 или 21 динамиком.

Esteo MX

Для переднего пассажира предусмотрен отдельный мультимедийный экран с собственным Bluetooth-каналом – можно слушать свою музыку, не мешая водителю. Климат-контроль управляется физическими кнопками, а двойные боковые стекла спереди заметно улучшили шумоизоляцию. Кузов окрашивают в три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом»; интерьер – коричневый или черный.

Машина оснащена светотехникой на 472 независимых светодиода, общая длина световых линий достигает 3,5 метра. Высокопрочная сталь в конструкции кузова занимает 85%. В арсенале ассистентов: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и помощь при перестроении. Вся эта электроника работает на сонарах, радарах и камерах. Имеется и штатная телематика.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Xiaomi зарегистрировала в Роспатенте изображения нового кроссовера.

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