Полноприводный кроссовер российской сборки — подробности и сроки

Стали известны подробности о кроссовере Esteo MX, который запустил холдинг «АГР»

Холдинг АГР представил первую модель нового бренда Esteo – ею стал среднеразмерный кроссовер Esteo MX.

По сути Esteo MX – это переименованный Exeed TXL, известный в России. Габаритная длина – 4775 мм, база – 2800 мм. Под капотом – 2.0 турбо на 197 л.с. в союзе с классической 8-ступенчатой АКП и полный приводом. Эта добротная связка поддержана вполне внедорожным клиренсом в 210 мм. Esteo MX прошел адаптацию под условия России: расширенный зимний пакет включает дистанционный запуск двигателя и регулировку температуры в салоне через смартфон.

В интерьере – контурная подсветка на 256 цветов и три отдельных экрана: приборы 10,25", мультимедиа 15,6" и пассажирский дисплей 12,3" с собственным Bluetooth-каналом. Отдельная приятная мелочь: физические кпонки аварийки и климата.

Сборка Esteo MX уже запущена на площадке «АГР» в Шушарах, бывшем заводе General Motors – там же, где ранее стартовал другой локализованный бренд Chery, кроссоверы Jeland, они же прежние Jaecoo. Старт продаж Esteo MX ожидается летом 2026 года. Цены? Пока можно ориентироваться на текущий прайс Exeed TXL: от 3,43 до 4,29 млн рублей.