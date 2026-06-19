Новый кроссовер появится на российском рынке: сроки и цены

Кроссовер Li Auto L8 проходит сертификацию в России

Гибридный кроссовер Li Auto L8 в ближайшее время должен появиться в российских дилерских центрах.

Как сообщили в московском офисе компании, выпуск модели на рынок напрямую зависит от получения сертификационных документов. В бренде отметили: точных сроков пока назвать не могут, все решит скорость оформления.

Впрочем, в дилерском холдинге «Рольф» уже озвучили более конкретные даты. По словам его представителей, машины поступят в продажу ориентировочно в сентябре или октябре. Речь идет именно об официальных, а не «серых» поставках. «„Рольф“ работает с Li Auto в рамках официальной франшизы, поэтому продажи новой модели будут идти через официальный канал», – уточнили в компании.

Модель Li Auto L8, по сути, занимает промежуточное положение между младшим L7 и флагманским L9. Под капотом у нее гибридная установка с двумя электромоторами, выдающая 449 лошадиных сил. На чистом электричестве автомобиль способен проехать до 235 км, а суммарный запас хода достигает почти 1200 км.

Li Auto L8

Что касается оснащения, то у новинки трехрядный салон и внушительный набор опций, включая системы комфорта и безопасности. Раньше L8 ввозили в Россию по параллельному импорту, но сейчас свободных предложений на новые авто в классифайдах практически нет. Как выяснил корреспондент Autonews.ru, в продаже остались единичные подержанные экземпляры – цены на них стартуют от 5 миллионов рублей.

Li Auto L8

Примечательно, что бренд Li Auto официально вышел на российский рынок только осенью 2025 года. Сейчас в линейке три кроссовера: L6, L7 и L9. Самый доступный L6 обойдется минимум в 6 890 000 руб., а флагман L9 в топовой версии Ultra стоит уже 9 490 000 руб.

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