Максим Ликсутов: специалисты СУНТ внесли 85 улучшений в работу остановок Москвы

По словам Максима Ликсутова, весной 2026 го да сотрудники Службы управления наземным транспортом проделали большую работу – 85 доработок коснулись столичных остановок. Итогом стало улучшение транспортной доступности у новых жилых комплексов и важных социальных объектов города.

Что именно было сделано:

В восьми округах Москвы 15 остановок подвинули поближе к социальным объектам и станциям метро «Коломенская» и «Некрасовка». Теперь путь до больниц, поликлиник и школ стал заметно короче.

Ещё на трёх остановках – «Метро Беломорская», «Метро Щукинская» и «Метро Тушинская» – полностью перераспределили маршруты. Сделано это для того, ч тобы люди не толпились в одной точке , и посадка проходила комфортнее.

Кроме того, появилось 19 совершенно новых остановок. Шесть из них расположены рядом с социально значимыми местами: парк Северное Тушино, Театр зверей имени Дурова, Больница №62, Образовательный центр «Протон», а также станции метро «Красные ворота» и «Ботанический сад». Время в пути для пассажиров ощутимо сократилось.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру столицы, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин. За 2-й квартал 2026 года специалисты инновационной Службы управления наземным транспортом внесли 85 изменений в работу городских остановок. Также мы перенесли уже существующие остановки и ввели новые в непосредственной близости от больниц, поликлиник и школ. Такие изменения улучшают транспортную доступность, сокращают путь до остановки и время ожидания на ней.

Служба управления наземным транспортом появилась в Москве ещё в 2022-м по поручению мэра. Её специалисты круглосуточно следят за движением городского транспорта, чтобы пассажирам было удобно. В прошлом году благодаря их работе на остановках внедрили более 400 изменений – это на 41% больше, чем в 2024-м.