Жара и ливень испытали на прочность технику и пилотов на втором этапе RDRC 2026
Климат решил проверить на прочность всех участников второго этапа Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Гонки прошли 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково. Почти 250 пилотов боролись не только друг с другом, но и с жарой, дождём и внезапным солнцем.
В пятницу техника здорово страдала от жары – моторы попросту не выдавали полную мощность. Из-за этого почти никто не смог показать целевые времена на квалификации. В субботу похолодало, и машины понеслись быстрее – тут уже перед гонщиками встала другая проблема: не провалиться в брейк-аут, то есть не проехать дистанцию быстрее лимита класса. А в воскресенье старт задержали из-за ливня, так что финалы пришлось проводить уже при закатном солнце, которое слепило прямо на стартовой линии и мешало среагировать на светофор.
Понятно, что при таком раскладе техника ломалась часто. Поломки косили и профессиональные болиды, и дорожные машины из серии RDRC Стрит. В итоге на подиум поднялись те, кто оказался гибче всех, – стабильность и надёжность тут оказались важнее, чем скорость.
Несмотря на все погодные качели, народ валил на трибуны. В субботу зрители спасались от солнца под зонтами, в воскресенье терпеливо пережидали дождь. На финалах самых быстрых классов главная трибуна автодрома была забита под завязку.
Принципиальные изменения в турнирной таблице
Мешанина из погоды, техники и напора новичков привела к тому, что почти во всех классах победители первого и второго этапов оказались разными. Более того, в некоторых категориях вообще вся четвёрка полуфиналистов была совершенно новой. Отрывы в турнирной таблице теперь минимальные – одна победа легко может подкинуть пилота сразу на несколько позиций.
В самом быстром классе 3.99, где монстры мощнее 2500 сил выясняют отношения, победил действующий чемпион Игорь Гейнрихс. Лидер первого этапа Тарас Тюриков на сей раз довольствовался только бронзой. Серебро у Леонида Цыганкова.
В классе 4.5 неожиданно выстрелил Сергей Савинов – он не поднимался на верхнюю ступень пьедестала много лет. Евгения Найт, несмотря на проблемы в квалификации, второй раз подряд взяла серебро и остаётся одним из главных фаворитов на титул. Бронза досталась Александру Альбину, который пропустил первый этап.
Категория Super Pro ET, где ездят самые быстрые кузовные машины, запомнилась тотальным разгромом – сломались все полуфиналисты. Павел Геркин на Nissan GT-R R35 вообще единственный, кто смог выехать на старт и пересечь финишную черту, за что и получил победу. Евгений Ильясов (Toyota Supra) финишировал вторым с отказавшими двумя цилиндрами. Третьим стал Антон Филиппов (Toyota Verossa), который остался без привода.
У мотоциклистов в Про 8.0 отличился Михаил Пахомов на Suzuki Hayabusa, оставив позади Александра Пасечника (Suzuki GSX-R1000) и Дениса Рыбакова (Suzuki Hayabusa). В Мото Про ЕТ победу взял Дмитрий Трофимов, вторым и третьим стали Гагик Седракян и Александр Самарин – все трое тоже на «Хаябусах».
Легенды, рекорды и семейные победы
Главным событием выходных стала победа легендарного тюнера Гоши Перцхелия в классе ПРО 8.5-9.5. Его Nissan GT-R Lucifer принёс ему первое золото в профессиональном дивизионе – до этого Гоша дебютировал тут только в прошлом году, а на первом этапе 2026-го финишировал вторым. Более того, Перцхелия обновил рекорд собственного автомобиля – легендарной машины, которая ранее побеждала в руках Андрея и Тараса Тюриковых. Новое лучшее время: 8.551 секунды и 266.77 км/ч. Вторым стал Алик Алероев (Nissan GT-R M-Technology), третьим – Александр Миронов (BMW M5 Level Performance).
Дебютантка сезона Анастасия Перцхелия, супруга Гоши, тоже не осталась в стороне. Она выступает на гибридном BMW M5 (G90) мощностью около 1000 сил. На первом этапе всех удивила реакцией и стабильностью, а на втором уже одержала свою первую победу. Причём по пути к золоту она переиграла настоящих звёзд RDRC: Висхана Усманова, Арсена Арутюняна и действующего обладателя Кубка России Илью Симановского (BMW M4 Real Performance). Бронзу взял победитель первого этапа Элимхаджи Таларов (BMW M3 A2 Performance).
Электромобили продолжают наступление – в категории 9.0 (самый быстрый класс для дорожных машин) победил Кирилл Рязанцев на Xiaomi SU7 Ultra, обойдя Антона Ворошилова (BMW M4) и Дмитрия Рогова (BMW M3).
В целом, список победителей порадовал разнообразием марок. В классе 11.5 отличился Сергей Савченко на Zeekr 007 Performance, в 11.0 – Михаил Пугачев на VW Golf GTI, в 10.5 – Арсен Арутюнян на Audi RS7, в 10.0 – Сергей Серый на BMW M3, а в 9.5 – Сергей Костюнин на Xiaomi SU7 Ultra.
В гандикапных категориях Все звезды ET и Стрит ЕТ лучшими стали Сергей Дурнев на Audi RS Q 3 и Ирэк Рокэ на BMW 540 i . В классе «Электро» лучшим стал Сергей Савченко. А в Mad Buckets победу Chrysler Crossfire SRT -6 принес Константин Нагаев. В «Класс Атмо» Club Atmo победил Богдан Минько на ВАЗ 2112, а в «Клаб Турбо» – Алексей Назаров на Subaru Impreza WRX STi .
Кроме того, сразу несколько пилотов на II этапе обновили личные рекорды. Антон Филиппов (Toyota Verossa) впервые в жизни выехал из 8 секунд: 7.992 сек при скорости 285 км/ч. Александр Лобачев установил абсолютный рекорд для Lamborghini Huracan за пределами США – 7.682 сек и 285.49 км/ч. Леонид Цыганков отметился личным рекордом на 1/8 мили: 3.951 сек и 294 км/ч.
Теперь у команд трёхнедельный перерыв, чтобы восстановить технику. Третий этап RDRC 2026 пройдёт уже 4 и 5 июля на том же автодроме RDRC Racepark.
Победители и призеры второго этапа RDRC 2026 :
Класс 3.99 – Чемпионат России
1. Игорь Гейнрихс (Московская область, Красногорск);
2. Леонид Цыганков (Москва);
3. Тарас Тюриков (Нижний Новгород).
Класс 4.5 – Чемпионат России
1. Сергей Савинов (Кировская область, Кирово-Чепецк);
2. Евгения Найт (Москва);
3. Александр Альбин (Московская область, Серпухов).
Класс Супер ПРО ET – Кубок России
1. Павел Геркин (Московская область, Мытищи);
2. Евгений Ильясов (Ульяновск);
3. Антон Филиппов (Санкт-Петербург).
Класс ПРО ET – Кубок России
1. Анастасия Перцхелия (Москва);
2. Илья Симановский (Вологда);
3. Элимхаджи Таларов (Чеченская республика, Курчалой).
Класс ПРО 8.5-9.5 – Кубок РАФ
1. Гоша Перцхелия (Москва);
2. Алик Алероев (Республика Татарстан, Набережные Челны);
3. Александр Миронов (Московская область, Красногорск).
Класс ПРО СТРИТ 9.0 – Кубок РАФ
1. Кирилл Рязанцев (Москва);
2. Антон Ворошилов (Москва);
3. Дмитрий Рогов (Воронеж).
Класс «Все звезды» (All Stars) ET – Кубок РАФ
1. Сергей Дурнев (Курск);
2. Алексей Носон (Казань);
3. Сергей Костюнин (Санкт-Петербург).
Класс СТРИТ 9.5 – Трофей РАФ
1. Сергей Костюнин (Санкт-Петербург);
2. Андрей Гусак (Краснодар);
3. Сергей Данилов (Иваново).
Класс СТРИТ 10.0
1. Сергей Серый (Республика Беларусь, Минск);
2. Александр Королев (Московская область, Одинцово);
3. Александр Лобачев (Москва).
Класс СТРИТ 10.5
1. Арсен Арутюнян (Краснодарский край, Армавир);
2. Игорь Гричаников (Москва);
3. Владимир Бурда (Санкт-Петербург).
Класс СТРИТ 11.0
1. Михаил Пугачев (Москва);
2. Гагик Шармазанян (Санкт-Петербург);
3. Элимхаджи Таларов (Чеченская республика, Курчалой).
Класс СТРИТ 11.5
1. Сергей Савченко (Московская область, Юсупово);
2. Ирина Гавриленко (Курск);
3. Леон Романенко (Ростов-на-Дону).
Класс СТРИТ ET
1. Ирэк Рокэ (Москва);
2. Андрей Фатиев (Москва);
3. Леон Романенко (Ростов-на-Дону).
Класс «Клаб АТМО»
1. Богдан Минько (Белгородская область, Старый Оскол);
2. Наталья Тушнова (Нижегородская область, с. Таремское);
3. Алексей Горовой (Белгородская область, п. Чернянка).
Класс «Клаб ТУРБО»
1. Алексей Назаров (Иваново);
2. Павел Кондратьев (Москва);
3. Александр Цепляев (Москва).
Класс Mad Buckets
1. Константин Нагаев (Москва);
2. Николай Новожилов (Москва);
3. Вилена Шляго (Москва).
Класс «Электро»
1. Сергей Савченко (Московская область, Юсупово);
2. Кирилл Рязанцев (Москва);
3. Владислав Щед (Симферополь).
Класс Moto Pro 8.0
1. Михаил Пахомов (Московская область, п.Селятино);
2. Александр Пасечник (Владимирская область, Ковров);
3. Денис Рыбанов (Калужская область, Обнинск).
Класс Мото ПРО ET
1. Дмитрий Трофимов (Калужская область, Обнинск);
2. Гагик Седракян (Московская область, Орехово-Зуево);
3. Александр Самарин (Ставропольский край, Буденновск).
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