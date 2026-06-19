Жара и ливень испытали на прочность технику и пилотов на втором этапе RDRC 2026

13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark состоялся второй этап RDRC 2026

Климат решил проверить на прочность всех участников второго этапа Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Гонки прошли 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково. Почти 250 пилотов боролись не только друг с другом, но и с жарой, дождём и внезапным солнцем.

В пятницу техника здорово страдала от жары – моторы попросту не выдавали полную мощность. Из-за этого почти никто не смог показать целевые времена на квалификации. В субботу похолодало, и машины понеслись быстрее – тут уже перед гонщиками встала другая проблема: не провалиться в брейк-аут, то есть не проехать дистанцию быстрее лимита класса. А в воскресенье старт задержали из-за ливня, так что финалы пришлось проводить уже при закатном солнце, которое слепило прямо на стартовой линии и мешало среагировать на светофор.

Понятно, что при таком раскладе техника ломалась часто. Поломки косили и профессиональные болиды, и дорожные машины из серии RDRC Стрит. В итоге на подиум поднялись те, кто оказался гибче всех, – стабильность и надёжность тут оказались важнее, чем скорость.

Несмотря на все погодные качели, народ валил на трибуны. В субботу зрители спасались от солнца под зонтами, в воскресенье терпеливо пережидали дождь. На финалах самых быстрых классов главная трибуна автодрома была забита под завязку.

Принципиальные изменения в турнирной таблице

Мешанина из погоды, техники и напора новичков привела к тому, что почти во всех классах победители первого и второго этапов оказались разными. Более того, в некоторых категориях вообще вся четвёрка полуфиналистов была совершенно новой. Отрывы в турнирной таблице теперь минимальные – одна победа легко может подкинуть пилота сразу на несколько позиций.

В самом быстром классе 3.99, где монстры мощнее 2500 сил выясняют отношения, победил действующий чемпион Игорь Гейнрихс. Лидер первого этапа Тарас Тюриков на сей раз довольствовался только бронзой. Серебро у Леонида Цыганкова.

В классе 4.5 неожиданно выстрелил Сергей Савинов – он не поднимался на верхнюю ступень пьедестала много лет. Евгения Найт, несмотря на проблемы в квалификации, второй раз подряд взяла серебро и остаётся одним из главных фаворитов на титул. Бронза досталась Александру Альбину, который пропустил первый этап.

Категория Super Pro ET, где ездят самые быстрые кузовные машины, запомнилась тотальным разгромом – сломались все полуфиналисты. Павел Геркин на Nissan GT-R R35 вообще единственный, кто смог выехать на старт и пересечь финишную черту, за что и получил победу. Евгений Ильясов (Toyota Supra) финишировал вторым с отказавшими двумя цилиндрами. Третьим стал Антон Филиппов (Toyota Verossa), который остался без привода.

У мотоциклистов в Про 8.0 отличился Михаил Пахомов на Suzuki Hayabusa, оставив позади Александра Пасечника (Suzuki GSX-R1000) и Дениса Рыбакова (Suzuki Hayabusa). В Мото Про ЕТ победу взял Дмитрий Трофимов, вторым и третьим стали Гагик Седракян и Александр Самарин – все трое тоже на «Хаябусах».

Легенды, рекорды и семейные победы

Главным событием выходных стала победа легендарного тюнера Гоши Перцхелия в классе ПРО 8.5-9.5. Его Nissan GT-R Lucifer принёс ему первое золото в профессиональном дивизионе – до этого Гоша дебютировал тут только в прошлом году, а на первом этапе 2026-го финишировал вторым. Более того, Перцхелия обновил рекорд собственного автомобиля – легендарной машины, которая ранее побеждала в руках Андрея и Тараса Тюриковых. Новое лучшее время: 8.551 секунды и 266.77 км/ч. Вторым стал Алик Алероев (Nissan GT-R M-Technology), третьим – Александр Миронов (BMW M5 Level Performance).

Дебютантка сезона Анастасия Перцхелия, супруга Гоши, тоже не осталась в стороне. Она выступает на гибридном BMW M5 (G90) мощностью около 1000 сил. На первом этапе всех удивила реакцией и стабильностью, а на втором уже одержала свою первую победу. Причём по пути к золоту она переиграла настоящих звёзд RDRC: Висхана Усманова, Арсена Арутюняна и действующего обладателя Кубка России Илью Симановского (BMW M4 Real Performance). Бронзу взял победитель первого этапа Элимхаджи Таларов (BMW M3 A2 Performance).

Электромобили продолжают наступление – в категории 9.0 (самый быстрый класс для дорожных машин) победил Кирилл Рязанцев на Xiaomi SU7 Ultra, обойдя Антона Ворошилова (BMW M4) и Дмитрия Рогова (BMW M3).

В целом, список победителей порадовал разнообразием марок. В классе 11.5 отличился Сергей Савченко на Zeekr 007 Performance, в 11.0 – Михаил Пугачев на VW Golf GTI, в 10.5 – Арсен Арутюнян на Audi RS7, в 10.0 – Сергей Серый на BMW M3, а в 9.5 – Сергей Костюнин на Xiaomi SU7 Ultra.

В гандикапных категориях Все звезды ET и Стрит ЕТ лучшими стали Сергей Дурнев на Audi RS Q 3 и Ирэк Рокэ на BMW 540 i . В классе «Электро» лучшим стал Сергей Савченко. А в Mad Buckets победу Chrysler Crossfire SRT -6 принес Константин Нагаев. В «Класс Атмо» Club Atmo победил Богдан Минько на ВАЗ 2112, а в «Клаб Турбо» – Алексей Назаров на Subaru Impreza WRX STi .

Кроме того, сразу несколько пилотов на II этапе обновили личные рекорды. Антон Филиппов (Toyota Verossa) впервые в жизни выехал из 8 секунд: 7.992 сек при скорости 285 км/ч. Александр Лобачев установил абсолютный рекорд для Lamborghini Huracan за пределами США – 7.682 сек и 285.49 км/ч. Леонид Цыганков отметился личным рекордом на 1/8 мили: 3.951 сек и 294 км/ч.

Теперь у команд трёхнедельный перерыв, чтобы восстановить технику. Третий этап RDRC 2026 пройдёт уже 4 и 5 июля на том же автодроме RDRC Racepark.

Победители и призеры второго этапа RDRC 2026 :

Класс 3.99 – Чемпионат России

1. Игорь Гейнрихс (Московская область, Красногорск);

2. Леонид Цыганков (Москва);

3. Тарас Тюриков (Нижний Новгород).

Класс 4.5 – Чемпионат России

1. Сергей Савинов (Кировская область, Кирово-Чепецк);

2. Евгения Найт (Москва);

3. Александр Альбин (Московская область, Серпухов).

Класс Супер ПРО ET – Кубок России

1. Павел Геркин (Московская область, Мытищи);

2. Евгений Ильясов (Ульяновск);

3. Антон Филиппов (Санкт-Петербург).

Класс ПРО ET – Кубок России

1. Анастасия Перцхелия (Москва);

2. Илья Симановский (Вологда);

3. Элимхаджи Таларов (Чеченская республика, Курчалой).

Класс ПРО 8.5-9.5 – Кубок РАФ

1. Гоша Перцхелия (Москва);

2. Алик Алероев (Республика Татарстан, Набережные Челны);

3. Александр Миронов (Московская область, Красногорск).

Класс ПРО СТРИТ 9.0 – Кубок РАФ

1. Кирилл Рязанцев (Москва);

2. Антон Ворошилов (Москва);

3. Дмитрий Рогов (Воронеж).

Класс «Все звезды» (All Stars) ET – Кубок РАФ

1. Сергей Дурнев (Курск);

2. Алексей Носон (Казань);

3. Сергей Костюнин (Санкт-Петербург).

Класс СТРИТ 9.5 – Трофей РАФ

1. Сергей Костюнин (Санкт-Петербург);

2. Андрей Гусак (Краснодар);

3. Сергей Данилов (Иваново).

Класс СТРИТ 10.0

1. Сергей Серый (Республика Беларусь, Минск);

2. Александр Королев (Московская область, Одинцово);

3. Александр Лобачев (Москва).

Класс СТРИТ 10.5

1. Арсен Арутюнян (Краснодарский край, Армавир);

2. Игорь Гричаников (Москва);

3. Владимир Бурда (Санкт-Петербург).

Класс СТРИТ 11.0

1. Михаил Пугачев (Москва);

2. Гагик Шармазанян (Санкт-Петербург);

3. Элимхаджи Таларов (Чеченская республика, Курчалой).

Класс СТРИТ 11.5

1. Сергей Савченко (Московская область, Юсупово);

2. Ирина Гавриленко (Курск);

3. Леон Романенко (Ростов-на-Дону).

Класс СТРИТ ET

1. Ирэк Рокэ (Москва);

2. Андрей Фатиев (Москва);

3. Леон Романенко (Ростов-на-Дону).

Класс «Клаб АТМО»

1. Богдан Минько (Белгородская область, Старый Оскол);

2. Наталья Тушнова (Нижегородская область, с. Таремское);

3. Алексей Горовой (Белгородская область, п. Чернянка).

Класс «Клаб ТУРБО»

1. Алексей Назаров (Иваново);

2. Павел Кондратьев (Москва);

3. Александр Цепляев (Москва).

Класс Mad Buckets

1. Константин Нагаев (Москва);

2. Николай Новожилов (Москва);

3. Вилена Шляго (Москва).

Класс «Электро»

1. Сергей Савченко (Московская область, Юсупово);

2. Кирилл Рязанцев (Москва);

3. Владислав Щед (Симферополь).

Класс Moto Pro 8.0

1. Михаил Пахомов (Московская область, п.Селятино);

2. Александр Пасечник (Владимирская область, Ковров);

3. Денис Рыбанов (Калужская область, Обнинск).

Класс Мото ПРО ET

1. Дмитрий Трофимов (Калужская область, Обнинск);

2. Гагик Седракян (Московская область, Орехово-Зуево);

3. Александр Самарин (Ставропольский край, Буденновск).