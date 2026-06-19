В столице прошла церемония награждения юбилейного десятого сезона премии «Автодилер года 2026»

Победители премии «Автодилер года 2026»: Авито Авто и АВТОСТАТ назвали лидеров в девяти номинациях

Организаторами выступили Авито Авто и аналитическое агентство АВТОСТАТ. Победителей определили в девяти основных номинациях, а заодно подвели промежуточные итоги цифровой трансформации дилерского бизнеса.

За последние годы рынок серьезно изменился, и премия ежегодно фиксирует эти сдвиги, отмечая лучших. В этот раз за победу боролись 60 автобрендов и дилерских холдингов. Они продемонстрировали высокие результаты в продажах, маркетинге и клиентском сервисе.

На фоне тренда на цифровизацию дилеры стали активнее использовать классифайды как один из ключевых каналов продаж. И если раньше платформы воспринимались прежде всего для работы с автомобилями с пробегом, то сегодня они стали полноценной частью рынка новых машин. По данным Авито Авто, с 2021 года количество объявлений с новыми автомобилями (среднее количество предложений в месяц) на платформе выросло вдвое, а число дилеров, подключенных к платформе Автохаб — в 5,5 раза. В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали дилеры, которые адаптировались к переходу покупателей в онлайн и благодаря этому вышли на новый уровень работы с клиентами. Лауреатами признаны ГК РОЛЬФ, ГК Максимум, Форвард-Авто.

При этом за последние пять лет в сегменте автомобилей с пробегом число дилеров на платформе увеличилось втрое, количество предложений — на 40%. Ассортимент авто тоже стал шире: на фоне экспансии китайских автопроизводителей, количество брендов, которые встречаются в продаже на Авито Авто, увеличилось на 65%. Лучше других с изменениями на вторичном рынке справились победители в номинации «Продажа автомобилей с пробегом» — FRESH автомобильный маркетплейс, Verra и Форвард-Авто. Также организаторы отметили дилеров, которые выстроили наиболее эффективную систему закупок, — лауреатами в номинации «Эффективные закупки» стали КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт, АСПЭК-Авто, Аутлет Авто Вилледж, Автомолл Пятигорск, Сеть Автосалонов «Тачки» Чита и Автосалон КИТ.

«За 10 лет существования премии "Автодилер года" рынок сильно изменился. Сегодня поиски и выбор авто все чаще начинаются на онлайн-площадках. По данным исследования Авито Авто, 57% пользователей выбирают гибридный формат покупки: онлайн-подбор, бронирование и проверка автомобиля — с помощью цифровых инструментов, оставшиеся этапы — при личной встрече с продавцом. Отвечая на запрос аудитории, платформа развивает сервис "Селект", который делает путь пользователя проще и прозрачнее, а дилеру дает готового к сделке покупателя» , — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Однако сегодня дилеру важно не только получить больше трафика, но и качественно его обработать. По статистике сервиса Автохаб, около 30% входящих обращений — то есть каждый третий клиент — теряются в момент первого обращения. Чтобы помочь дилерам не упускать потенциальные сделки и усилить контроль на каждом этапе воронки продаж, в Авито Авто есть инструменты, работающие на технологиях ИИ, — «Аудит трафика» и «Горячие лиды». Дилеров, которые показали лучшие результаты в этом направлении, отметили в номинации «Эффективная работа с трафиком» — победителями стали АВИЛОН Автомобильная группа и компания ЮНИКОР. Компании, сумевшие конвертировать качественный трафик в реальные продажи, получили награду в номинации «Эффективные продажи» — победу одержали дилерские центры Зеленый TRADE-IN и ОТТОКАР.

«Для нас участие в премии “Автодилер года” – это возможность подтвердить статус на рынке, который сегодня меняется быстрее, чем когда-либо. В условиях, когда покупатель все больше времени проводит в онлайн среде, цифровые инструменты становятся основой для выстраивания доверительных отношений. Клиенты ценят прозрачность, скорость обратной связи и возможность получить максимум информации еще до визита в салон. Поэтому инвестиции в цифровые сервисы и качество обслуживания приносят реальный результат», — комментирует Александр Волков, генеральный директор, АВИЛОН Автомобильная группа.

Один из важнейших векторов развития авторынка — формирование безопасной и прозрачной среды. По данным Авито Авто, для 40% респондентов процесс выбора авто кажется тревожным. Стратегическая задача платформы — создание для клиентов предсказуемого, удобного и контролируемого опыта покупки или продажи автомобиля. Дилеры, в свою очередь, активно работают над повышением уровня клиентского сервиса — это закрывает многие сомнения у покупателей, а также положительно сказывается и на их репутации, и на рынке в целом. Лидеров со статусом «Надежный партнер» и рейтингом на Авито выше 4,5 балла наградили в номинации «Клиентоориентированность» — победителями стали PELETON, АВИЛОН Автомобильная группа, ГК АГАТ и ГК Мартен.

Также на прошедшем мероприятии эксперты Авито Авто обсудили влияние цифровых инструментов и на «внутреннюю логистику» дилеров: структура пополнения складов сместилась с прямого выкупа (45% в начале 2023 года и вдвое меньше в 2026 году) в сторону трейд-ина и комиссионных продаж — их доли выросли почти вдвое и превысили 30%. В номинации «Организация сервиса» победу одержали компании, которые выстроили работу в новых условиях наиболее эффективно, — ГК Автодом и АвтоСпецЦентр, Автохолдинг Аларм-Моторс и Панавто.

Особое признание в юбилейном сезоне премии получил Changan — победитель номинации «Лучшая дилерская сеть», а ГК Мартен стала обладателем специального приза Гран-при «Дилер 10-летия» за выдающийся вклад в развитие отрасли.

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