Автомобиль от Яндекса — успех или провал?

Марка Umo впервые возглавила месячный рейтинг продаж электромобилей в России

Проект Umo, который совместно реализуют Яндекс, «ЭМ Рус» и «Москвич», по итогам мая 2026 года впервые возглавил рейтинг продаж новых электромобилей в РФ.

За последний весенний месяц в стране было продано 233 новых Umo – по меркам сегмента «электричек» это весьма солидно: 35% всего объема. Для понимания, ближайший преследователь в лице липецкого Evolute продал лишь 120 машин, оставив за собой 18% рынка. Дальше – ранее безраздельно властвовавшие топом «китайцы»: Avatr (65 ед.), Geely (47 ед.) и Changan, электромобили которого в мае купили 33 россиянина.

Как известно, в линейке новой российской марки пока лишь одна модель, поэтому все 233 машины – это Umo 5. Эти машины, изначально китайские GAC Aion Y Plus, адаптированные для России компаней «ЭМ Рус», собирают на заводе «Москвич». А Яндекс, укомплектовавший их своими сервисами, занимается дистрибуцией и консолидированием спроса — в первую очередь со стороны таксопарков-партнеров. Вероятно, нынешние цифры продаж – это лишь начало.

Ранее «За рулем» рассказал, что скоро будет еще и Umo 8.