Желтая «противотуманка» эффективнее белой — правда или миф?

Белая ПТФ с грамотно спроектированной оптикой эффективнее жёлтой

Многие автовладельцы убеждены: противотуманные фары непременно должны быть жёлтыми. Принято считать, что именно этот цвет якобы легче «пробивает» плотную завесу влаги и меньше рассеивается в воздухе, позволяя водителю различать дорогу на большем расстоянии. Доля истины тут есть – жёлтое свечение и правда кажется глазу более мягким и не таким слепящим, особенно когда асфальт мокрый. К тому же такой свет иногда чуть лучше подчёркивает контраст разметки и кромки обочины.

Однако утверждение, будто жёлтый способен буквально «разрезать» туман, – на деле просто миф. Туман – это взвесь мельчайших водяных капель, и она одинаково рассеивает практически любой видимый свет, будь он белым, синим или жёлтым. Получается, сама по себе жёлтая лампа не даёт машине никакого серьёзного преимущества. Более того, жёлтый светофильтр неизбежно отсекает часть светового потока, из-за чего фара в итоге светит слабее.

Освещение дороги противотуманными фарами

Как сообщает паблик « Физика от Побединского», в реальности эффективность противотуманок зависит не от цвета, а от того, как именно сформирован их световой пучок.

Правильная противотуманная фара размещается низко и направляет свет строго вниз, к дорожному полотну. Её луч должен быть широким, чтобы хорошо освещать обочину, разметку и края трассы. При этом обязательна чёткая верхняя граница, чтобы излучение не уходило ввысь и не отражалось от капель влаги прямо в глаза водителю.

Сравнение света фар автомобиля в туман

Качественная противотуманка не пытается осветить весь туман перед машиной. Её задача – подсвечивать дорогу под этой пеленой. Поэтому белая фара с грамотно спроектированной оптикой может оказаться куда эффективнее жёлтой, если та светит слишком высоко, узко или попросту чересчур ярко.