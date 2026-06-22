Новый кроссовер Li Auto готовится к выходу на российский рынок: подробности

Кроссовер Li Auto L8 выйдет на российский рынок в сентябре-октябре 2026 года

Li Auto L8 готовится к официальному старту продаж в России – по предварительным данным, ждать новинку стоит к сентябрю или октябрю текущего года.

Что интересно, этот кроссовер уже успел неплохо зарекомендовать себя на домашнем рынке, в Китае. По сути, это один из тех автомобилей, который совмещает в себе черты большого семейного внедорожника и современного электромобиля, правда, с оговоркой про гибридную силовую установку. На деле он ездит на электричестве, но при необходимости подключает бензиновый двигатель, чтобы подзарядить батареи – никакой механической связи с колесами у мотора нет.

Li Auto L8

Внешне L8 напоминает старшего брата L9, хотя и немного компактнее. Длина – около 5 метров, колесная база – чуть более 3 метров. Такие габариты обещают просторный салон, который, кстати, может быть как шести-, так и семиместным. В зависимости от комплектации, конечно.

Кстати, в Китае модель предлагается с разными вариантами запаса хода – до 200 с лишним километров чисто на электротяге. При полном баке и заряде, по заявлениям производителя, можно проехать более 1000 километров. То есть для дальних поездок – вполне себе вариант.

Интерьер Li Auto L8

Пока неизвестно, какие именно версии привезут в Россию и какой будет конечная цена. Обычно такие новинки стоят недешево, учитывая уровень оснащения: огромные экраны, капитанские кресла второго ряда, адаптивная подвеска и куча ассистентов водителя. Зато, между прочим, в России уже продают машины этой марки через параллельный импорт, и отзывы владельцев в целом положительные.

О других электромобилях из Китая, которые уже доступны в России, «За рулем» уже рассказывал.