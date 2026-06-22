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Китайский «крузак» мощностью более 1100 л.с. — официальные фото

Компания Geely выложила официальные изображения внедорожника Galaxy Cruiser 700

Перспективный внедорожник Cruiser 700 наконец-то показался без камуфляжа — официальные снимки выложила в Сеть дизайн-студия Geely Design.

 На изображениях – машина зеленого оттенка с затемненными стеклами и стойками кузова, с вертикальными трехсегментными фонарями, запаской на двери багажника, лидаром на крыше и радаром миллиметрового диапазона в переднем бампере. В остальном же дизайн, по большому счету, секретом не является — опубликованные ранее снимки закамуфлированной машины давали вполне четкое представление о трендовом «рубленном» стиле Cruiser 700.

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К слову, модель фигурирует и под названием Battleship 700. Идет ли речь о реальных отличиях версий «крейсер» и «линкор» или же имеет место обычная китайская «игра слов», сказать пока сложно.

Китайский «крузак» мощностью более 1100 л.с. — официальные фото

Как бы то ни было, а характеристики подтверждаются такие: последовательно-параллельный гибрид из 1.5 турбо и трех электромоторов, в сумме дающих 1129 л.с., интеллектуальный полный привод с гидравлической муфтой в задней оси, режим краба, танковый разворот, 800 мм преодолеваемого брода, встроенная спутниковая связь... Старт продаж намечен на этот год.

Ранее «За рулем» рассказал о гибридном Geely Emgrand с расходом 2,2 л/100 км

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Источник:  Китайские автомобили
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