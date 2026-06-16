Рама, полный привод и очень мощный мотор — подробности о новом внедорожнике

Geely Galaxy Cruiser 700 получил гибридную установку мощностью почти 1200 л.с.

Компания Geely раскрыла новые подробности о перспективном внедорожнике Galaxy Cruiser 700.

Главное – стала известна мощность «китайского Крузака»: параллельная гибридная силовая установка будет выдавать 830 кВт, то есть 1192 л.с. Пресс-служба компании уточняет, что удельная мощность внедорожника составит 392 л.с. на тонну веса. Несложно посчитать, что снаряженная масса Galaxy Cruiser 700, таким образом, близка к 2,88 тонны – что немало, но и заявленная энерговооруженность, безусловно, впечатляет.

Напомним, в основе машины лежит доработанная платформа SEA-R от Zeekr 9X. Силовая установка располагает тремя электромоторами, два из которых размещены на задней оси и объединены гидравлической муфтой – это позволяет передавать момент от одного колеса к другому, как при классическом дифференциале повышенного трения.

Ранее «За рулем» рассказал, что еще один внедорожник с индексом «700» (так уж совпало) метит в нишу тойотовской легенды – это Jetour G700.