Популярный внедорожник серьезно обновился и стал похож на Land Cruiser

Опубликованы фото и подробности об обновленном внедорожнике Jetour G700

Китайский внедорожник Jetour G700 2026 года прошел процедуру регистрации в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР. Вместе с документацией ведомство обнародовало и официальные снимки новинки.

Модель подверглась серьезной переработке, и результат оказался довольно неожиданным. Теперь облик G700 отчетливо перекликается с японскими рамными внедорожниками. Самый заметный штрих – передний бампер в цвет кузова (у предшественника он был черным), из-за чего машина здорово смахивает на Toyota Land Cruiser. Целостности добавляет и воздухозаборник с хромированной окантовкой. Фары, кстати, получили черную окантовку.

Jetour G700 2026

Корма, однако, осталась верна себе. Те же вертикальные фонари, боковое открывание задней двери и полноразмерная «запаска» под защитным чехлом. А вот что изменилось в салоне – по снимкам не понять, деталей интерьера производитель не показал.

По данным из регистрационных бумаг, габариты G700 такие: длина 5198 мм, ширина 2050 мм, высота 1956 мм при колесной базе 2870 мм. В салоне – пять или шесть мест. На крыше у некоторых версий красуется лидар.

Jetour G700 2026

Под капотом – гибрид, построенный вокруг 2-литрового турбомотора мощностью 211 л.с. Характеристики электродвигателей пока в секрете. Зато известно, что на одной электротяге внедорожник способен проехать 116 или 210 км – в зависимости от исполнения батареи.

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