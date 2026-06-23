Сегодня уделим внимание системе охлаждения двигателя. Что проверить заранее, чтобы внезапно не закипеть?

Проверить помпу. Обычно замена насоса охлаждения требуется в случае, если он перестал быть герметичным и обнаружена утечка. Кроме того, значительное число двигателей с ремённым приводом ГРМ требует замены помпы одновременно с заменой ремня, так что процесс ревизии помпы часто совмещают с заменой всего привода ГРМ.

Проверить натяжители ремней. Вне зависимости от конструкции, ремень, вращающий помпу (будь то ремень ГРМ или ремень привода навесных агрегатов), должен иметь нормальное натяжение, за что отвечают натяжной и обводной ролики.

Проверить состояние самого ремня. Если ремень ГРМ меняется, как правило, по пробегу, то ремень привода навесных агрегатов — по состоянию.

Проверить уровень и состояние антифриза. Тёмный, мутный, с примесями антифриз лучше заменить.

Убедившись, что в системе есть чему циркулировать и есть чем толкать этот антифриз, переходим к не менее важной составляющей — компонентам, отводящим тепло от блока в атмосферу.

Проверить состояние радиатора — он не должен течь, поскольку, помимо очевидной потери антифриза, течи ведут и к снижению рабочего давления в системе, что может стать причиной перегрева. Кроме того, радиатор перед сезоном нужно проверить на чистоту и при необходимости отмыть.

Проверить состояние всех патрубков. Также ищем течи и устраняем их — как на самих патрубках, так и через ослабленные хомуты и уплотнительные кольца.

Проверить состояние расширительного бачка и особое внимание уделить его пробке. В современных системах охлаждения клапан в этой пробке отвечает за поддержание правильного давления в системе охлаждения. Неисправный клапан становится причиной пониженного (итог — потенциальный перегрев) или повышенного (выход из строя радиаторов и патрубков) давления в системе охлаждения.

Убедившись в герметичности системы, можно перейти к её проверке, уделив внимание компонентам, отвечающим за контроль температуры.

Проверить работу термостата — полное открытие термостата должно соответствовать заявленной производителем температуре. Если двигатель долго греется, вполне возможно, что термостат заклинило в открытом положении.

Проверить состояние вискомуфты вентилятора с механическим приводом. Муфта должна быть разомкнута, когда двигатель холодный, в этом состоянии вентилятор можно спокойно провернуть пальцем при неподвижных шкивах. При высокой температуре, когда радиатор горячий, вискомуфта должна замыкаться, чтобы обеспечить рабочие обороты вентилятора.

Проверить состояние электрического вентилятора в системах с электронным управлением. Зимой вентилятор включается крайне редко, между его работой бывают большие перерывы. Нередки ситуации, когда за время этого перерыва под воздействием реагентов и неизбежной коррозии электромотор вентилятора начинает подклинивать или заклинивает вовсе.

Проверить состояние диффузора вентилятора. Сломанный диффузор не позволяет вентилятору эффективно обдувать радиатор, что может привести к перегреву.