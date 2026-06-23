Чтобы внезапно не закипеть
Сегодня уделим внимание системе охлаждения двигателя. Что проверить заранее, чтобы внезапно не закипеть?
- Проверить помпу. Обычно замена насоса охлаждения требуется в случае, если он перестал быть герметичным и обнаружена утечка. Кроме того, значительное число двигателей с ремённым приводом ГРМ требует замены помпы одновременно с заменой ремня, так что процесс ревизии помпы часто совмещают с заменой всего привода ГРМ.
- Проверить натяжители ремней. Вне зависимости от конструкции, ремень, вращающий помпу (будь то ремень ГРМ или ремень привода навесных агрегатов), должен иметь нормальное натяжение, за что отвечают натяжной и обводной ролики.
- Проверить состояние самого ремня. Если ремень ГРМ меняется, как правило, по пробегу, то ремень привода навесных агрегатов — по состоянию.
- Проверить уровень и состояние антифриза. Тёмный, мутный, с примесями антифриз лучше заменить.
Убедившись, что в системе есть чему циркулировать и есть чем толкать этот антифриз, переходим к не менее важной составляющей — компонентам, отводящим тепло от блока в атмосферу.
- Проверить состояние радиатора — он не должен течь, поскольку, помимо очевидной потери антифриза, течи ведут и к снижению рабочего давления в системе, что может стать причиной перегрева. Кроме того, радиатор перед сезоном нужно проверить на чистоту и при необходимости отмыть.
- Проверить состояние всех патрубков. Также ищем течи и устраняем их — как на самих патрубках, так и через ослабленные хомуты и уплотнительные кольца.
- Проверить состояние расширительного бачка и особое внимание уделить его пробке. В современных системах охлаждения клапан в этой пробке отвечает за поддержание правильного давления в системе охлаждения. Неисправный клапан становится причиной пониженного (итог — потенциальный перегрев) или повышенного (выход из строя радиаторов и патрубков) давления в системе охлаждения.
Убедившись в герметичности системы, можно перейти к её проверке, уделив внимание компонентам, отвечающим за контроль температуры.
- Проверить работу термостата — полное открытие термостата должно соответствовать заявленной производителем температуре. Если двигатель долго греется, вполне возможно, что термостат заклинило в открытом положении.
- Проверить состояние вискомуфты вентилятора с механическим приводом. Муфта должна быть разомкнута, когда двигатель холодный, в этом состоянии вентилятор можно спокойно провернуть пальцем при неподвижных шкивах. При высокой температуре, когда радиатор горячий, вискомуфта должна замыкаться, чтобы обеспечить рабочие обороты вентилятора.
- Проверить состояние электрического вентилятора в системах с электронным управлением. Зимой вентилятор включается крайне редко, между его работой бывают большие перерывы. Нередки ситуации, когда за время этого перерыва под воздействием реагентов и неизбежной коррозии электромотор вентилятора начинает подклинивать или заклинивает вовсе.
- Проверить состояние диффузора вентилятора. Сломанный диффузор не позволяет вентилятору эффективно обдувать радиатор, что может привести к перегреву.
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