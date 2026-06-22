Немецкий характер по цене «китайца»: в РФ продают Volkswagen T–Roc. Недорого

Volkswagen T–Roc предлагают на российском рынке по цене от 1 720 000 рублей.

На российском рынке появился свежий Volkswagen T–Roc, собранный в Китае на мощностях совместного предприятия FAW–VW.

Автомобиль, который в глобальной линейке бренда расположился между моделями T-Cross и Tiguan, доставляется в нашу страну по альтернативным каналам. Стартовая цена на поставку «под ключ» во Владивостоке составляет 1 720 000 рублей. За эти деньги будущий владелец получает цифровую приборку, мультируль, кондиционер, датчик света и 10-дюймовый экран мультимедиа.

За 1 890 000 рублей доступна улучшенная версия с 12-дюймовым тачскрином, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида и системой электронных помощников ADAS.

Volkswagen T–Roc

В отличие от большинства конкурентов, этот кроссовер предлагает исключительно передний привод. Под капотом базовых модификаций установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадей в паре с 7-ступенчатым роботом, а у дорогих версий – 1,5-литровый 160-сильный агрегат.

Стоит отметить, что цена T-Roc выгодно отличается от аналогов. Для примера, калужский Tenet T4 2026 года оценивается минимум в 2,17 млн рублей, Haval Jolion стоит от 2,05 млн, а обновленный Geely Coolray и вовсе продается за 2,89 млн.

Volkswagen T–Roc

География поставок широка: помимо Дальнего Востока, привезти новинку предлагают в Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург, где цена поднимается до 2,15 млн рублей. Если же говорить об автомобилях из наличия, готовых к немедленной выдаче, прайс-лист значительно выше – в Москве такой экземпляр обойдется примерно в 2,95 млн рублей, а в Нижнем Новгороде достигает 3,39 млн рублей.