Максим Ликсутов: почти 90% пользователей сервиса «Парковки России» перешли на новую версию

«Парковки России» – надежный сервис миллионов водителей стал еще лучше

Нынешний год ознаменовался самым крупным обновлением сервиса за последние семь лет.

Главными преимуществами свежей версии приложения «Парковки России» стали: интуитивно понятный дизайн и эргономичный интерфейс, упрощающие управление; персонализируемый умный главный экран; а также повышенная надежность и защита данных, обеспеченные переходом на отечественное ПО.

Обновить приложение можно по ссылке.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно повышаем удобство и надежность наших цифровых решений. Приложение «Парковки России» давно стало главным помощником водителей, а его новая версия делает сервис еще комфортнее.

Почти 90% активных пользователей уже обновили приложение. Это подтверждает, что автомобилисты высоко оценивают нашу работу».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте