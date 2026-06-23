Максим Ликсутов: почти 90% пользователей сервиса «Парковки России» перешли на новую версию
Нынешний год ознаменовался самым крупным обновлением сервиса за последние семь лет.
Главными преимуществами свежей версии приложения «Парковки России» стали: интуитивно понятный дизайн и эргономичный интерфейс, упрощающие управление; персонализируемый умный главный экран; а также повышенная надежность и защита данных, обеспеченные переходом на отечественное ПО.
Обновить приложение можно по ссылке.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно повышаем удобство и надежность наших цифровых решений. Приложение «Парковки России» давно стало главным помощником водителей, а его новая версия делает сервис еще комфортнее.
Почти 90% активных пользователей уже обновили приложение. Это подтверждает, что автомобилисты высоко оценивают нашу работу».
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