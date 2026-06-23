Полный привод и огромный салон — за этими кроссоверами в РФ уже стоят очереди

Российское представительство Voyah завершает сертификацию кроссовера Taishan

Полноприводный гибридный кроссовер Voyah Taishan начал пользоваться спросом в России еще до официального старта в стране.

Модель была представлена российским дистрибьютором бренда еще в ноябре 2025 года, одновременно с премьерой в Китае. Старт российских продаж пока не объявлен, однако источник со ссылкой на данные «Автостат Инфо», сообщает что с начала года на учет встали уже 77 кроссоверов Voyah Taishan, и только в мае зарегистрировано 16 единиц. В компании уже прокомментировали ситуацию.

По словам представителя бренда, все эти машины ввезены в РФ в частном порядке. Для запуска модели требуется сертификация, которая занимает время, и новости на этот счет стоит ожидать в самое ближайшее время, подчеркивают в пресс-службе китайской марки.

Источник указывает, что в момент прошлогодней презентации представители Voyah считали, что Taishan удастся вывести на российский рынок уже в I квартале 2026 года, однако этого не произошло. Напомним, Voyah Taishan – гибридный полноприводный кроссовер с габаритной длиной 5230, колесной базой 3120 мм и 6-местным салоном. Силовая установка включает два электродвигателя, отдача которых составляет 517 л.с. Цена в КНР – от 379,9 тысяч юаней, то есть около 4,1 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, как Voyah Taishan X8 сбросили с 20-метрового трамплина.