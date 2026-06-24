Секрет долголетия автокондиционера: три правила сохранения свежести

Простые привычки, которые спасут климатическую систему от поломок и грибка

Специалисты Lecar и врач-эксперт, аллерголог-иммунолог Елена Москаева рассказали, как продлить жизнь автомобильному кондиционеру и сохранить чистый воздух в салоне.

Главные враги системы – это лишняя влага и застоявшийся воздух.

Первое и самое важное правило касается парковки. Специалисты советуют за пару минут до остановки выключать кнопку A/C, но оставлять включенным вентилятор.

Это просушивает испаритель и не дает скапливаться конденсату, который является идеальной средой для размножения бактерий и грибка. Это особенно актуально в дождливую погоду.

Второй привычкой, способной навредить, является злоупотребление режимом рециркуляции. Замыкать воздух внутри салона стоит лишь в крайних случаях: когда впереди пылит грузовик или начался сезон цветения и нужно отсечь аллергены.

Если же ездить с закрытым забором воздуха постоянно, в машине быстро становится душно, повышается влажность, а стекла начинают потеть. Качество воздуха от этого только ухудшается, особенно если в тесном пространстве находится несколько пассажиров.

Не стоит забывать и про уборку. Пыльца и грязь оседают не только в фильтре, но и на сиденьях и ковриках. Оттуда они легко поднимаются в воздух от малейшего движения. Поэтому регулярная влажная уборка панели и чистка обивки пылесосом с HEPA-фильтром дают ощутимый результат.

Если же вы часто возите животных или стоите под деревьями, проводить профилактическую уборку лучше заранее, не дожидаясь появления видимого слоя грязи.

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