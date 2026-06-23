Автовладельцы  «лечат» машину чаще, чем себя. И вот почему

Исследование: 87% россиян проводят техосмотр авто, но лишь 53% проверяют здоровье

Россияне оказались куда заботливее к своим автомобилям, чем к собственному организму Совместный опрос автосервисов Fit Service и клиник «Будь Здоров» показал: 87% водителей ежегодно возят машину на плановое ТО – меняют масло, фильтры, делают диагностику. Треть делают это дважды в год, а каждый десятый – еще чаще. Лишь 3% вспоминают о сервисе только при поломке.

С походами к врачу картина иная. Регулярный чекап раз в год проходят только 53% опрошенных – почти вдвое меньше. Почти половина (49%) проверяют здоровье раз в два года или реже, 9% никогда не делали этого вовсе, а 24% идут к доктору, лишь когда терпеть уже нельзя.

Эксперты связывают это с привычкой: машина – повседневная необходимость, и связь «не заменил масло – получил капремонт» очевидна. Со здоровьем такой прямой логики люди пока не чувствуют, хотя профилактика всегда дешевле «капиталки».

Интересно, что даже среди дисциплинированных автовладельцев лишь 70% одновременно следят и за собой. Остальная треть лечит только авто. При этом женщины в этом вопросе ответственнее мужчин (79% против 64%), а люди старше 35 лет – вдвое сознательнее молодежи до 35 лет, которая чаще откладывает заботу о себе «на потом».

Особенно показателен разрыв в младшей возрастной группе: среди водителей до 35 лет, регулярно проходящих ТО, системно проверяют здоровье менее половины. Молодые люди ссылаются на нехватку времени и уверенность, что серьезные болезни обойдут их стороной, тогда как их родители уже сталкиваются с первыми «звоночками» и начинают относиться к чекапам как к необходимости.

Водители постарше, напротив, воспринимают медицинский осмотр как аналог компьютерной диагностики автомобиля: чем раньше найдешь неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Однако эту логику пока разделяют далеко не все – привычка беречь себя, как берегут любимую машину, только формируется в обществе, и до показателей ТО ей предстоит пройти долгий путь.

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