По просьбе владельцев АЗС в Москве временно отменили пропуска для бензовозов

Въезд бензовозов в Москву без пропусков действует с 23 июня

Владельцы московских и подмосковных сетей заправок обратились к столичным властям с просьбой о временной льготе для топливных перевозчиков – и их услышали.

С 23 июня бензовозам, которые доставляют топливо по городу, больше не нужно оформлять специальные пропуска для въезда и движения в пределах Москвы. Это решение принято на время, чтобы топливо на АЗС поступало без перебоев.

Теперь водители таких машин могут свободно заезжать в столицу и передвигаться по ней в любое время суток – без лишних бумаг и согласований. Даже если пропуска не окажется, штраф за это не выпишут.

На всякий случай напомним: обычно грузовикам тяжелее 3,5 тонны для поездок по городу такой пропуск обязателен. Однако сейчас для бензовозов сделали исключение.

Если появятся вопросы или сомнения по поводу передвижения по Москве, можно позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» на линию грузовой логистики по номеру +7 (495) 539-54-54.