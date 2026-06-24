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Есть рекорд! Его поставил кроссовер Exlantix ET

«Книга рекордов России»: Exlantix ET проехал более 730 км без дозаправки и зарядки

Десять кроссоверов Exlantix ET провели самый длинный массовый заезд без единой дозаправки – и установили рекорд России и стран БРИКС.

Подчеркнем, ранее показать такой результат на гибридных машинах не удавалось. А суть состояла в следующем: десять кроссоверов Exlantix ET выехали от офиса T-Space в Москве, затем проследовали на трассу М-11 в направлении Санкт-Петербурга, а закончили путь уже у ИТ-Хаба на Свердловской набережной в Северной столице. Машинами управляли журналисты и блогеры, специализирующиеся на обзорах технологияй, автопрома, финтеха и цифровых сервисов.

Поездка получилась интересная. А особый ее штрих – полное отсутствие остановок для дозаправки или зарядки батарей. Общая длина маршрута составила 730 км. Этот проект совместно реализовали Т-Банк и российский прокси-бренд Esteo, под которым теперь будут выпускаться машины Exlantix.

Есть рекорд! Его поставил кроссовер Exlantix ET

«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – подчеркнул операционный директор автомобильного бренда Esteo Алексей Ледков.

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«Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто.

Рекордом уже пополнены и «Книга рекордов России», и международный регистратор BRICS Record.

Ранее «За рулем» раскрыл технические подробности по бензиновому кроссоверу Esteo MX.

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