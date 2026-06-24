Есть рекорд! Его поставил кроссовер Exlantix ET

«Книга рекордов России»: Exlantix ET проехал более 730 км без дозаправки и зарядки

Десять кроссоверов Exlantix ET провели самый длинный массовый заезд без единой дозаправки – и установили рекорд России и стран БРИКС.

Подчеркнем, ранее показать такой результат на гибридных машинах не удавалось. А суть состояла в следующем: десять кроссоверов Exlantix ET выехали от офиса T-Space в Москве, затем проследовали на трассу М-11 в направлении Санкт-Петербурга, а закончили путь уже у ИТ-Хаба на Свердловской набережной в Северной столице. Машинами управляли журналисты и блогеры, специализирующиеся на обзорах технологияй, автопрома, финтеха и цифровых сервисов.

Поездка получилась интересная. А особый ее штрих – полное отсутствие остановок для дозаправки или зарядки батарей. Общая длина маршрута составила 730 км. Этот проект совместно реализовали Т-Банк и российский прокси-бренд Esteo, под которым теперь будут выпускаться машины Exlantix.

«Мы искренне гордимся нашими автомобилями, которые уже завоевали признание за выдающийся дизайн, бескомпромиссную безопасность уровня 5 звезд Euro NCAP и исключительную надежность», – подчеркнул операционный директор автомобильного бренда Esteo Алексей Ледков.

«Более 700 километров по трассе М-11 — это понятный сценарий для человека, который едет в другой город и хочет решать все задачи в одном месте: оплатить дорогу, воспользоваться банковскими сервисами, управлять автомобильными продуктами и не отвлекаться на лишние действия. Именно такую логику мы закладываем в Т-Банк Авто: технологии должны не усложнять путь, а делать его проще, спокойнее и удобнее», – подчеркнул Денис Мусиенко, генеральный директор Т-Банк Авто.

Рекордом уже пополнены и «Книга рекордов России», и международный регистратор BRICS Record.

Ранее «За рулем» раскрыл технические подробности по бензиновому кроссоверу Esteo MX.