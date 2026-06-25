На эти машины будут самые щедрые скидки в июле

«Рольф»: как изменятся цены на новые автомобили в июле

Российский авторынок в середине лета ждет очередная волна ценовых изменений. Как выяснили журналисты Autonews.ru, в июле сразу в нескольких сегментах ожидается пересмотр прайс-листов – на фоне оживленного спроса, правда, без скидок тоже не обойдется.

Продажи новых машин в июле, по прогнозам дилерского холдинга «Рольф», останутся примерно на уровне предыдущих месяцев. Для сравнения: в мае на рынке реализовали 110 669 автомобилей.

«Летом рынок обычно немного остывает из-за отпусков и снижения деловой активности. Поэтому мы ждем скорее плоскую динамику – где-то 110-115 тысяч новых машин в месяц», – пояснил директор по продажам новых автомобилей компании Николай Иванов.

А вот руководитель дилерского направления авторынка Fresh Павел Шевченко, наоборот, прогнозирует рост реализации. По его словам, за пять месяцев 2026 года рынок прибавил почти 12% к аналогичному периоду прошлого года, а снижение ставок по автокредитам и расширение выбора только подстегивают интерес покупателей. Особенно это касается китайских авто – их доля, хоть и уменьшается, все еще заметна.

Положительную динамику в июле ждет и Сергей Афонин, замкоммерческого директора ГК «Интерлизинг». Он отметил, что в июне ряд производителей пошли на снижение цен или увеличили скидки – в итоге продажи на 25-й неделе года подскочили почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос подогревает и ожидание изменений по утильсбору: многие спешат зафиксировать цену до ввода новых правил ввоза машин из стран ЕАЭС.

Большого ценового шока в июле не будет, уверена замгендиректора АГ «Авилон» Ольга Петрова. По ее оценкам, базовый сценарий – стабильные прайсы с точечными корректировками по отдельным брендам, моделям и комплектациям. «Рынок сейчас не в фазе шока, а в фазе аккуратной настройки. На стоимость влияют курс, логистика и утильсбор, но и покупатель стал гораздо рациональнее – просто так повышать цены уже не получится», – подчеркнула она.

В «Рольфе» с этим согласны: по словам Иванова, в июле заметных изменений не предвидится – у большинства брендов позиционирование останется текущим.

Цены пойдут вниз?

В компании Fresh уверены, что некоторые модели, наоборот, подешевеют. «В июне восемь производителей, включая АВТОВАЗ, уже расширили скидки. К примеру, выгода на Lada Largus выросла на 30 тысяч рублей, а битопливные версии стали доступнее. В июле эта тенденция продолжится, особенно на локализованные модели и машины под новыми российскими брендами», – считает Шевченко.

Противоположного мнения придерживаются в «Автодоме». Там прогнозируют, что цены в массовом сегменте подрастут на 3-5%, а отдельные модели, ввозимые по параллельному импорту в дорогих комплектациях, могут подорожать и вовсе до 8%. В дилерском холдинге объясняют это ухудшением макроэкономической ситуации и усилением контроля за ввозом через страны ЕАЭС. По их данным, с начала года цены уже поднялись на 2-3%.

В «Интерлизинге» также ждут подорожания машин массового сегмента на 2-4%, а дорогие версии, привезенные по параллельному импорту, прибавят в цене до 8%. В «Авилоне» тоже допускают небольшой рост по импортным моделям, особенно премиальным, но подчеркивают, что это не будет общей тенденцией по всему рынку.

Гибриды и электромобили: новый тренд

Ольга Петрова из «Авилона» спрогнозировала заметный рост спроса на гибриды и подключаемые гибриды, что может подтолкнуть их цены вверх. «Эффект может дойти и до сегмента чистых электромобилей. Если спрос резко оживится, а складские запасы будут ограничены, цены на отдельные модели пойдут вверх», – отметила она.

В «Рольфе» подтверждают, что интерес к гибридам и электрокарам в России уже растет. Если тенденция сохранится, по таким машинам возможна корректировка цен вверх или сокращение скидок. «Мы видим рост интереса к Exlantix ES и ET, Evolute i-Space и i-Joy, Voyah Free и другим моделям на альтернативных источниках энергии», – добавил Николай Иванов.

О том, какие б/у машины сейчас пользуются спросом, «За рулем» ранее подробно рассказывал.

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