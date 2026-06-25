Водители такси расскажут о реальных доходах и комиссиях — всероссийский опрос

XIV Международный Евразийский форум «Такси» пройдет 6–7 августа в Москве

Отрасль такси в России переживает непростые времена: комиссии растут, требования ужесточаются, а с недавних пор вступил в силу закон о локализации. Чтобы понять реальное положение дел, МЕФТ запустил анонимное анкетирование водителей такси. Сбор ответов уже идет, а итоговые цифры озвучат на XIV Международном Евразийском форуме «Такси» – он назначен на август 2026-го.

Анкета затрагивает самые насущные для водителей темы. Среди них – фактический уровень доходов и расходов, размер комиссий, которые берут агрегаторы, динамика тарифов, а также ощутимая поддержка со стороны цифровых платформ. Отдельный блок вопросов касается того, как новые требования к автомобилям влияют на работу, есть ли риск ухода части перевозок в «серую» зону и как в регионах развивается социальное такси.

Всё заполнение занимает от силы 3-5 минут. Присоединиться к опросу могут водители из любых регионов России: самозанятые, ИП, наёмные сотрудники, арендаторы машин в таксопарках и те, кто подрабатывает извозом в свободное время.

В МЕФТ подчеркивают: важно увидеть происходящее на рынке именно глазами тех, кто ежедневно проводит время на линии. Водители первыми замечают скачки тарифов, рост издержек, качество обратной связи от агрегаторов и то, как регулирование сказывается на практике – вплоть до доступности машин.

Собранные данные лягут в основу полноценного исследования. К тому же их используют при подготовке аналитики и дискуссий на XIV Международном Евразийском форуме «Такси», который пройдет 6–7 августа 2026 года в Москве . Результаты опроса позволят более предметно обозначить ключевые болевые точки и вынести их на обсуждение с участием чиновников, бизнеса, представителей платформ, таксопарков, экспертов и общественников.

Сейчас легковое такси – уже не роскошь, а важный элемент транспортной системы. Оно обеспечивает мобильность миллионов граждан, соединяет отдалённые районы, дополняет маршруты общественного транспорта и остаётся одной из самых востребованных городских услуг.

По итогам форума планируют подготовить единый документ с консолидированной позицией отрасли по ключевым вопросам развития рынка такси в России. Этот документ затем направят в органы власти – чтобы его учитывали при формировании транспортной политики.