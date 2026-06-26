Раскрыты подробности о новом российском кроссовере с полным приводом

Предзаказы на кроссовер Esteo MX в двух версиях открылись в июне

Сборка модели Esteo MX стартовала в июне на питерском заводе холдинга АГР – производитель уже принимает предзаказы на эту новинку. Правда, выбирать придется всего из двух вариантов оснащения: «Премиум» и «Флагман». В пресс-службе пояснили, что разница между ними сводится к аудиосистеме, набору удобств и диаметру колесных дисков.

Под капотом – двухлитровая турбированная «четверка», выдающая 197 лошадиных сил. В паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом она разгоняет кроссовер до 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 9,2 литра на сотню, что для такого мотора вполне адекватно. Электроника предлагает семь ездовых режимов, а в подвеске стоят облегченные алюминиевые рычаги и гидроопоры.

Esteo MX

Есть и другие приятные мелочи. Кузов полностью оцинкован снаружи, бачок омывателя увеличен до 7 литров, а камера заднего вида может чиститься сама. Салон тоже радует: передние кресла с электроприводом и многозонным массажем. В зависимости от комплектации устанавливают аудиосистему Boya Melody – динамиков может быть 14 или 21, плюс сабвуфер.

Отдельного упоминания заслуживает мультимедийный экран для переднего пассажира – у него собственный Bluetooth-канал. Можно слушать свою музыку в наушниках, не отвлекая водителя. Климат-контроль, кстати, регулируется физическими кнопками – без лишней возни с сенсором. Двойные боковые стекла спереди заметно улучшили шумоизоляцию. Кузов красят в три цвета: белый «Аструм», черный «Сагиттариус» и серый «Фантом», интерьер – коричневый или черный.

Esteo

Светотехника насчитывает 472 независимых светодиода, а общая длина световых линий – 3,5 метра. Высокопрочная сталь в конструкции кузова занимает целых 85%. Помощников хватает: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическое экстренное торможение и система помощи при перестроении. Все это работает на сонарах, радарах и камерах, плюс есть штатная телематика.

Ранее «За рулем» рассказывал о появлении в России нового кроссовера Tenet T8.

«За рулем» можно читать и в MAX